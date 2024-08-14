Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Semen Padang Kalah 1-3 dari Borneo FC di Laga Perdana Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |04:18 WIB
Laga Semen Padang vs Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
Laga Semen Padang vs Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

PENYEBAB Semen Padang kalah 1-3 dari Borneo FC di laga perdana Liga 1 2024-2025 terungkap. Pelatih Semen Padang, Hendri Susilo, mengakui timnya kurang percaya diri dalam pertandingan tersebut.

Hendri Susilo mengatakan kekhawatirannya terbukti pada pertandingan perdana Semen Padang di Liga 1 2024-2025. Dia mengakui, Kabau Sirah masih gugup pada laga tersebut.

Semen Padang

“Akhirnya apa yang saya khawatirkan jadi kenyataan. Saya pikir nervous, tidak percaya diri di awal-awal laga itu terlihat sekali sehingga Borneo FC bisa menguasai jalannya pertandingan,” kata Hendri dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (14/8/2024).

“Ini tentu akan jadi pekerjaan rumah kita untuk ke depannya,” sambungnya.

Hendri berharap kesalahan kecil ini dapat diperbaiki Semen Padang untuk pertandingan berikutnya. Pada laga selanjutnya, Semen Padang akan berhadapan dengan Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu 18 Agustus 2024

“Harapannya tentu saja kita dapat belajar dari laga pertama ini,” ucap Hendri.

Halaman:
1 2
      
