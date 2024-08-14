Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Mees Hilgers Gagal Lolos, Fenerbahce vs Lille Imbang 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:45 WIB
Hasil Liga Champions 2024-2025 Semalam: Mees Hilgers Gagal Lolos, Fenerbahce vs Lille Imbang 1-1
Fenerbache saat menghadapi LOSC Lille di babak kualifikasi ketiga Liga Champions 2024-2025 (Foto: Instagram/Fenerbache)
SEJUMLAH pertandingan Liga Champions 2024-2025 berlangsung dini hari tadi. Sebanyak 16 tim memainkan laga leg kedua di babak kualifikasi ketiga untuk memastikan diri lolos ke babak playoff sebelum masuk ke babak utama.

Salah satunya Fenerbache yang harus menelan pil pahit usai dihentikan wakil Prancis, LOSC Lille. Fenerbache yang dilatih Jose Mourinho kalah agregat 3-2 dari lawan mereka tersebut.

Menjamu Lille di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Rabu (14/8/2024) dini hari WIB, Fenerbache hanya mampu bermain imbang 1-1. Sementara itu sebelumnya mereka kalah 1-2 saat bertamu ke markas Lille.

 BACA JUGA:

Atas kekalahan ini, Fenerbahce pun terpaksa turun kasta ke Liga Europa. Sementara Lille berhak melaju ke play-off atau ronde terakhir yang harus dilalui sebelum masuk babak utama Liga Champions.

Kemudian di laga lain, hasil buruk juga didapat FC Twente atas FC Salzburg. Mees Hilgers dan rekan-rekan dipastikan tersingkir usai bermain imbang 3-3 di leg kedua.

