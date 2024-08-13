Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Bantai Batosai Ambon Naga 5-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |19:11 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Kuda Laut Nusantara Bantai Batosai Ambon Naga 5-1
Kuda Laut Nusantara menang 5-1 atas Batosai Naga Ambon. (Foto: Instagram/ligafutsal.indonesia)
YOGYAKARTA - Kuda Laut Nusantara baru saja membantai Batosai Ambon Naga di laga Grup Y babak delapan besar Liga Futsal Nusantara 2024, pada Selasa (13/8/2024) malam WIB. Bermain di GOR Pancasila, Yogyakarta, Kuda Laut Nusantara tepatnya menang dengan skor 5-1.

Jalannya Pertandingan

Batosai Ambon Naga dan Kuda Laut Nusantara bermain lepas sejak menit awal laga. Tampaknya, kedua tim ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Namun, seiring berjalannya waktu Kuda Laut Nusantara memang kendali permainan. Sebab, mereka terus menggempur pertahanan tim lawan.

Batosai Ambon Naga pun bukan tanpa perlawan begitu saja. Oleh dikarenakan, mereka juga berupaya membongkar kokohnya pertahanan tim lawan.

Kuda Laut Nusantara vs Batosai Naga Ambon

Pada akhirnya, Kuda Laut Nusantara berhasil menang 5-1 atas tim lawan. Skor itu menandakan dominasi laga tersebut.

