Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Tidak Peduli dengan Nama Besar untuk Timnas Indonesia U-17: Hanya Pemain Terbaik yang Bisa Masuk Skuad!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |03:13 WIB
Nova Arianto Tidak Peduli dengan Nama Besar untuk Timnas Indonesia U-17: Hanya Pemain Terbaik yang Bisa Masuk Skuad!
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memastikan hanya pemain terbaik yang bisa masuk skuad asuhannya. Karena itu, dia tidak peduli dengan nama besar yang melatarbelakangi pemainnya untuk Timnas Indonesia U-17.

Melalui kanal Youtube Timnas Indonesia, Nova sebelumnya berbicara soal opini pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U-17. Mengingat, juru taktik berusia 44 tahun itu sempat melakukan seleksi pemain untuk menambah kekuatan skuad Garuda Asia.

Nova pun menepis opini soal pemain titipan tersebut. Asisten Shin Tae-yong ini dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan ada pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17

Di lain sisi, Nova juga tidak peduli dengan latar belakang pemain yang dipilihnya. Sebab, eks pemain Persib Bandung itu hanya akan memilih pemain yang benar-benar berkualitas untuk masuk ke Timnas Indonesia U-17.

"Saya tidak peduli masalah itu ya (nama besar di belakang pemain)," terang Nova, dilansir dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Selasa (13/8/2024).

"Karena selagi saya yang memilih, hanya para pemain terbaiklah yang bisa masuk dalam skuad saya. Saya tidak peduli itu mau anak siapa atau siapapun, saya tidak ada masalah," jelasnya.

Seperti diketahui, Nova Arianto sempat melakukan seleksi pemain di Jakarta untuk nantinya menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan di Bali. Dalam proses seleksi itu, Nova benar-benar jeli memastikan pemain yang layak untuk dibawanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement