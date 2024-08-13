Nova Arianto Tidak Peduli dengan Nama Besar untuk Timnas Indonesia U-17: Hanya Pemain Terbaik yang Bisa Masuk Skuad!

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, memastikan hanya pemain terbaik yang bisa masuk skuad asuhannya. Karena itu, dia tidak peduli dengan nama besar yang melatarbelakangi pemainnya untuk Timnas Indonesia U-17.

Melalui kanal Youtube Timnas Indonesia, Nova sebelumnya berbicara soal opini pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U-17. Mengingat, juru taktik berusia 44 tahun itu sempat melakukan seleksi pemain untuk menambah kekuatan skuad Garuda Asia.

Nova pun menepis opini soal pemain titipan tersebut. Asisten Shin Tae-yong ini dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan ada pemain titipan dalam skuad Timnas Indonesia U-17.

Di lain sisi, Nova juga tidak peduli dengan latar belakang pemain yang dipilihnya. Sebab, eks pemain Persib Bandung itu hanya akan memilih pemain yang benar-benar berkualitas untuk masuk ke Timnas Indonesia U-17.

"Saya tidak peduli masalah itu ya (nama besar di belakang pemain)," terang Nova, dilansir dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Selasa (13/8/2024).

"Karena selagi saya yang memilih, hanya para pemain terbaiklah yang bisa masuk dalam skuad saya. Saya tidak peduli itu mau anak siapa atau siapapun, saya tidak ada masalah," jelasnya.

Seperti diketahui, Nova Arianto sempat melakukan seleksi pemain di Jakarta untuk nantinya menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan di Bali. Dalam proses seleksi itu, Nova benar-benar jeli memastikan pemain yang layak untuk dibawanya.