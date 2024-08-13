Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sikap Tegas Nova Arianto soal Opini Pemain Titipan di Timnas Indonesia U-17: Saya Pastikan Tidak Ada!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |02:07 WIB
Sikap Tegas Nova Arianto soal Opini Pemain Titipan di Timnas Indonesia U-17: Saya Pastikan Tidak Ada!
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, angkat bicara soal munculnya opini pemain titipan di timnya. Dia pun memberi sikap tegas dengan memastikan tidak ada pemain titipan di Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto dapat memahami opini pemain titipan muncul lantaran Timnas Indonesia U-17 memiliki situasi yang berbeda dengan Timnas Indonesia kelompok umur lainnya, seperti U-20 dan U-23. Pasalnya, skuad Garuda Asia benar-benar dibentuk dari nol alias dihuni oleh para pemain baru.

"Pasti banyak orang yang beropini (pemain titipan) dan saya bisa memahami hal itu," kata Nova, mengutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Selasa (13/8/2024).

Timnas Indonesia U-17

"Karena memang situasinya Timnas U-16 adalah pemain-pemain baru. Kalau di Timnas U-20 bisa melihat hasil pemain dari Piala Dunia U-17, misalnya. Sementara Timnas U-23 bisa melihat dari Timnas U-20," lanjutnya.

Karena itulah, menurut Nova, banyak yang berpikir bakal ada pemain titipan dalam skuadnya. Namun, asisten Shin Tae-yong itu dengan tegas menepis isu tersebut. Nova sama sekali tidak peduli kendati ada pemain yang memiliki nama besar di belakangnya.

"Akan tetapi memang, Timnas U-16 adalah pemain-pemain baru dan banyak orang mungkin berpikir ada pemain titipan, ada anak ini, anak itu, saya pastikan tidak ada!" tegas Nova.

Seperti diketahui, Nova sempat melakukan seleksi pemain di Jakarta untuk nantinya menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan di Bali. Dalam proses seleksi itu, Nova benar-benar jeli memastikan pemain yang layak untuk dibawanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tiago_gabriel.jpg
Juventus Gerak Cepat Dekati Wonderkid Lecce, Paket Menggiurkan Disiapkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement