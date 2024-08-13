Sikap Tegas Nova Arianto soal Opini Pemain Titipan di Timnas Indonesia U-17: Saya Pastikan Tidak Ada!

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, angkat bicara soal munculnya opini pemain titipan di timnya. Dia pun memberi sikap tegas dengan memastikan tidak ada pemain titipan di Timnas Indonesia U-17.

Nova Arianto dapat memahami opini pemain titipan muncul lantaran Timnas Indonesia U-17 memiliki situasi yang berbeda dengan Timnas Indonesia kelompok umur lainnya, seperti U-20 dan U-23. Pasalnya, skuad Garuda Asia benar-benar dibentuk dari nol alias dihuni oleh para pemain baru.

"Pasti banyak orang yang beropini (pemain titipan) dan saya bisa memahami hal itu," kata Nova, mengutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Selasa (13/8/2024).

"Karena memang situasinya Timnas U-16 adalah pemain-pemain baru. Kalau di Timnas U-20 bisa melihat hasil pemain dari Piala Dunia U-17, misalnya. Sementara Timnas U-23 bisa melihat dari Timnas U-20," lanjutnya.

Karena itulah, menurut Nova, banyak yang berpikir bakal ada pemain titipan dalam skuadnya. Namun, asisten Shin Tae-yong itu dengan tegas menepis isu tersebut. Nova sama sekali tidak peduli kendati ada pemain yang memiliki nama besar di belakangnya.

"Akan tetapi memang, Timnas U-16 adalah pemain-pemain baru dan banyak orang mungkin berpikir ada pemain titipan, ada anak ini, anak itu, saya pastikan tidak ada!" tegas Nova.

Seperti diketahui, Nova sempat melakukan seleksi pemain di Jakarta untuk nantinya menjalani pemusatan latihan (TC) lanjutan di Bali. Dalam proses seleksi itu, Nova benar-benar jeli memastikan pemain yang layak untuk dibawanya.