HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Pinjamkan 17 Pemain ke Klub Lain, Ada Juara Piala AFF U-19 2024!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:44 WIB
PERSIJA Jakarta resmi meminjamkan sebanyak 17 pemain di musim 2024-2025. Direktur klub, Mohamad Prapanca mengatakan, peminjaman ini merupakan bagian dari keseriusan tim mengembangkan bakat muda termasuk salah satunya juara Piala AFF U-19 2024.

Ada tiga pemain muda yang dipromosikan Persija dari akademi, serta kedatangan dua pemain muda yang selesai dari masa peminjaman. Mereka adalah Aditya Warman, Agi Firmansyah, Zahaby Gholy, Dia Syayid, dan Alwi Fadilah.

Arlyansyah Abdulmanan

Para pemain muda itu merupakan hasil dari keseriusan Macan Kemayoran mengembangkan bakat pemain muda. Kini, pengembangan itu terus berlanjut pada musim ini.

Sebanyak 17 pemain akan dimatangkan dalam skema peminjaman pada musim ini. Mereka adalah Fafa Sheva, Sandi Arta Samosir, Alfriyanto Nico, Amar Fadzillah, Farhan, Ressa Aditya, Refan Nadhif, Jehan Pahlevi, Fajar Firdaus, Alfin Esa, Nabil Asyura, Ibnu Yazid, Arlyansyah Abdulmanan, Figo Dennis, Meshal Osman, M Rayhan Utina, dan Ihsan Kusuma.

Prapanca mengatakan pengembangan pemain muda ini selaras dengan visi Persija Jakarta. Ia berharap, para pemain muda yang dipinjamkan pada musim ini bisa mendapatkan menit bermain serta pengalaman berharga ketika kembali ke Persija nanti.

