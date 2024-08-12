5 Pemain yang Ternyata Pernah Bikin Cristiano Ronaldo Menangis, Nomor 1 Diejek Rekan Setim di Manchester United

ADA 5 pemain yang ternyata pernah bikin Cristiano Ronaldo menangis. Sebagai salah satu pesepakbola dunia terbaik saat ini, CR7 –julukan Ronaldo– juga seorang manusia biasa yang memiliki emosi.

Tak heran di sejumlah momen Ronaldo tampak menangis. Beberapa di antaranya penyebab Ronaldo mengeluarkan air mata karena pemain lain. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain yang Ternyata Pernah Bikin Cristiano Ronaldo Menangis:

5. Jeison Murillo

Cristiano Ronaldo mendapat kartu merah di matchday pertama Grup H Liga Champions 2018-2019 saat Juventus bertandang ke markas Valencia. Saat itu di menit 29 pertandingan, Ronaldo diusir wasit karena dinilai menarik rambut bek Valencia, Jeison Murillo.

Ironisnya, laga itu merupakan pertandingan pertama Cristiano Ronaldo bersama Juventus di Liga Champions. Karena itu, Cristiano Ronaldo tak kuasa menahan tangis karena keputusan yang dikeluarkan wasit.

4. Dimitri Payet





Piala Eropa 2016 menjadi kompetisi yang akan selalu dikenang Ronaldo karena di edisi itu ia dan Timnas Portugal keluar sebagai juara. Namun, sebelum gelar juara itu dikunci, Ronaldo sempat menangis karena tak bisa menolong Timnas Portugal.

Alasannya karena saat di laga final Euro 2016 antara Prancis vs Portugal baru berjalan 25 menit, Cristiano Ronaldo sudah harus ditarik keluar. Hal itu karena Cristiano Ronaldo mengalami cedera lutut.

Cedera lutut didapat setelah Cristiano Ronaldo berbenturan dengan winger andalan Prancis saat itu, Dimitri Payet. Cristiano Ronaldo yang tak bisa melanjutkan pertandingan pun hanya bisa menangis. Beruntung, Portugal menjadi juara setelah menang 1-0 atas Prancis.