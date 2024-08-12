6 Pemain dengan Harga Pasaran Termahal yang Main Bareng Ronaldo Kwateh di Klub Thailand Muangthong United, Nomor 1 Tembus Rp5,21 Miliar!

6 pemain dengan harga pasaran termahal di klub Liga Thailand, Muangthong United, menarik untuk diulas. Sebab, pemain-pemain tersebut berpotensi untuk mempersulit pemain Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh, untuk mendapat tempat utama.

Seperti diketahui, wonderkid Timnas Indonesia, Ronaldo Kwateh secara resmi direkrut oleh tim kasta teratas Liga Thailand, Muangthong United. Penyerang muda berusia 19 tahun itu dikontrak selama semusim oleh The Twin Qilins -julukan Muangthong United- untuk mempertajam lini serang.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Ronaldo Kwateh. Setelah menepi berbulan-bulan lamanya karena cedera, dia akhirnya langsung mendapat pelabuhan baru dengan tetap abroad ke luar negeri.

Meski begitu, perjalanan Ronaldo Kwateh tentu tidak akan mudah. Selain perlu mengembalikan performa pasca cedera, dirinya juga terancam oleh para pemain senior Muangthong United yang memiliki harga pasar lebih tinggi darinya.

Berikut 6 pemain dengan harga pasar termahal yang akan main bareng Ronaldo Kwateh di skuad Muangthong United:

6. Felicio Brown





Pemain termahal Muangthong United yang pertama adalah Felicio Brown. Sama seperti Kwateh, ia juga merupakan pemain yang baru saja didatangkan dari klub Liga India, East Bengal FC. Berposisi sebagai penyerang tengah, Brown memiliki harga pasaran sebesar Rp3,91 miliar.

5. Jakkaphan Praisuwan





Pemain anyar The Twin Qilins yang lain, Jakkaphan Praisuwan, juga memiliki harga yang mahal. Datang dengan status pinjaman dari BG Pathum United, bek serbabisa andalan Timnas Thailand ini memiliki harga pasar hingga Rp4,35 miliar.