PSBS Biak Dibantai Persib Bandung, Beto Goncalves Akui Duet Ciro Alves dan David Da Silva Masih Mematikan di Liga 1 2024-2025

PEMAIN PSBS Biak, Beto Goncalves menyatakan duet bomber Persib Bandung Ciro Alves dan David Da Silva masih cukup mematikan di Liga 1 2024-2025. Sebab, keduanya langsung menunjukkan kualitasnya pada pekan pertama Liga 1.

David Da Silva mencetak dua gol dan Ciro satu gol saat timnya menang 4-1 atas PSBS Biak. Laga itu dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat (9/8/2024).

Beto Goncalves mengatakan dua pemain itu memang sangat kompak dan kuat. Jadi, dia nilai pantas saja David dan Ciro cukup ditakuti lini pertahanan tim lawan.

"Memang mereka terlihat bagus Ciro dan David Da Silva. Memang saya tahu mereka punya kualitas, saya hormat dengan mereka," kata Beto di Bandung belum lama ini.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan kedua pemain itu memang saling memahami satu sama lainnya. Jadi, dia nilai David dan Ciro bisa saling melengkapi dengan dukungan para pemain lainnya.