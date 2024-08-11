Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah Telak dari Persib Bandung di Laga Pembuka, PSBS Biak Pasang Target Realistis di Liga 1 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |04:07 WIB
Kalah Telak dari Persib Bandung di Laga Pembuka, PSBS Biak Pasang Target Realistis di Liga 1 2024-2025
Pelatih PSBS Biak, Juan Esnaider (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

PELATIH PSBS Biak Numfor, Juan Esnaider memasang target realistis untuk timnya di Liga 1 2024-2025. Pernyataan itu disampaikan Esnaider setelah PSBS Biak digulung Persib Bandung 1-4 di laga pembuka.

PSBS Biak Numfor dikalahkan Persib Bandung di pekan pertama Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (9/8/2024) kemarin.

 

Empat gol untuk Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dicatatkan oleh David Da Silva (18’, 85’), Beckham Putra (65’), dan Ciro Alves (77’). Sedangkan, Badai Pasifik -julukan PSBS Biak Numfor- hanya mampu menorehkan satu gol via Alexsandro (52’).

Pertandingan ini menjadi pelajaran perdana bagi PSBS Biak Numfor yang debut di kompetisi Liga 1. Esnaider mengakui, Badai Pasifik tidak memasang target tinggi di kompetisi debutnya. Dia menuturkan, timnya hanya mengusahakan kemenangan di setiap pertandingan.

 BACA JUGA:

“Kita tidak pikir jauh yang kita mau menang pertandingan. Seperti bicara tadi timnya baru dibikin tapi kita akan memenangkan pertandingan nanti,” kata Esnaider dalam konferensi pers pascalaga.

Walaupun demikian, Esnaider mengatakan tetap senang bisa mengantar PSBS Biak Numfor melakoni debut di Liga 1. Mantan pemain Real Madrid itu takjub dengan atmosfer Stadion Si Jalak Harupat.

Halaman:
1 2
      
