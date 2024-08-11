Gelar TC di Spanyol, Timnas Indonesia U-17 Bakal Jalani Laga Uji Coba Lawan Tim Kuat

TIM Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dikabarkan akan menjalani pemusatan latihan (TC) di Spanyol pada September 2024 mendatang. Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, mengumumkan pasukannya juga akan menjalani sejumlah laga uji coba melawan tim-tim kuat.

Nova Arianto sedang mematangkan persiapan Timnas Indonesia U-17 menjelang tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Garuda Muda akan tergabung dengan Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17 di Grup G.

Sebanyak 10 tim juara grup serta lima runner up terbaik berhak melenggang ke putaran final turnamen tersebut. Babak kualifikasi turnamen itu akan berlangsung mulai 19 – 27 Oktober 2024 mendatang.

Namun sebelum itu, Nova sudah melakukan persiapan panjang dengan mengadakan seleksi sekaligus pemusatan latihan (TC). Nova mengungkapkan, salah satu agenda pemusatan latihan akan berlangsung di Spanyol yang diperkirakan dimulai pada 15 – 31 September 2024.

Nova memberikan sedikit ‘kisi-kisi’ kegiatan yang akan dilakukan Timnas Indonesia U-17 di Negeri Matador. Pelatih berusia 44 tahun itu mengatakan, akan ada lima kali pertandingan uji coba yang dilakoni Garuda Muda.

“Direncanakan ada lima kali uji coba di sana (Spanyol),” kata Nova dinukil dari kanal Youtube Arya Sinulingga, Minggu (11/8/2024).