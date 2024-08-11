Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Pemain Atletico Madrid Junior Perkuat Garuda Asia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |09:43 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025: Pemain Atletico Madrid Junior Perkuat Garuda Asia?
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan diulas dalam artikel ini. Akankah pemain Atletico Madrid junior turut memperkuat Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- di ajang tersebut?

Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 akan mulai berlangsung pada 19-27 Oktober 2024. Nantinya 10 juara grup dan lima runner-up terbaik akan lolo ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Ajang Piala Asia U-17 2025 sendiri akan digelar di Arab Saudi. Tepatnya, turnamen itu akan berlangsung pada 3 sampai 20 April 2025.

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 pun siap bersaing demi merebut tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Garuda Asia akan berjuang di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan menghadapi lawan-lawan kuat di Grup G.

Pasukan Nova Arianto akan bersua dengan Australia U-17, Kuwait U-17, dan Kepulauan Mariana Utara U-17. Timnas Indonesia U-17 berpeluang diperkuat pemain Atletico Madrid junior di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Pemain yang dimaksud adalah Miroslav Fernando Momor. Pemain tersebut saat ini sedang menjalani seleksi untuk menembus skuad Timnas Indonesia U-17 di Jakarta.

Pemain kelahiran 2008 itu mengakui pola latihan Timnas Indonesia U-17 di bawah kepemimpinan Nova Arianto cukup berat. Namun, ia tidak masalah karena sudah terbiasa berlatih dengan ekstra kerja keras.

"Ya, kalau mau main di timnas harus mati-matian," kata Miroslav di Jakarta, Kamis 8 Agustus 2024.

Halaman:
1 2
      
