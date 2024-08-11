Terkenal Galak ke Pemain Timnas Indonesia U-17, Ini Kata Nova Arianto

NOVA Arianto terkenal galak kepada para pemainnya di Timnas Indonesia U-17. Namun, pelatih berusia 45 tahun itu ternyata mempunyai alasan mulia dibalik ketegasannya saat melatih Garuda Muda.

Nova Arianto ditunjuk menangani Timnas Indonesia U-17 sejak Februari 2024 lalu. Pelatih kelahiran Semarang itu mempunyai pola yang ketat dalam menentukan pemain serta terkenal dengan ketegasannya.

Nova pernah mengakui bahwa beberapa pola dalam latihannya itu tercermin dari metode yang sering diterapkan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Diketahui, Nova juga merupakan asisten pelatih Timnas Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan, Nova terkenal ‘galak’ kepada para pemain saat sesi latihan. Mantan pemain Persib Bandung itu bahkan sering memarahi para pemain meski hanya melakukan kesalahan kecil.

Ternyata, Nova mempunyai alasan mulia dibalik sikap tegas yang sering ditunjukkan kepada anak asuhnya. Nova mengaku ingin membentuk mental serta karakter masa depan Timnas Indonesia kuat sejak dini.

“Kalau saya sih tegas ya, cuma ingin merubah mindset pemain muda kita agar bisa lebih kuat lagi untuk ke depannya dia bisa lebih berprogres,” kata Nova dikutip dari kanal Youtube Arya Sinulingga.