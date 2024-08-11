ADO Den Haag vs VVV-Venlo: Rafael Struick Main, The Hague Imbang 1-1

PEMAIN Timnas Indonesia, Rafael Struick, bermain 60 menit saat timnya ADO Den Haag ditahan imbang Venlo dengan skor 1-1. Pertemuan kedua tim itu dalam pekan pertama Eerste Divisie 2024-2025 di Bigoal Stadium, Sabtu (10/8/2024) malam WIB.

Rafael Struick tampil sejak menit awal laga. Dia baru digantikan oleh Kursed Surmeli saat pertandingan memasuki menit ke-60.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

ADO Den Haag dan Venlo tidak langsung menampilkan intensitas tinggi dalam laga itu. Oleh dikarenakan, kedua tim secara perlahan berupaya mengembangkan pola permainan masing-masing.

ADO Den Haag mampu membuka keunggulan atas tim lawan pada menit ke-38. Gol tersebut diciptakan oleh Daryl van Mieghem.

Sampai akhir babak kedua tidak ada tambahan gol dalam laga itu. ADO Den Haag sementara waktu masih unggul atas tim tamu dengan skor 1-0.