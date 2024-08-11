Hasil PSIS Semarang vs Persita Tangerang di Liga 1 2024-2025: Pendekar Cisadane Menang 1-0

MAGELANG - Persita Tangerang berhasil mengalahkan tuan rumah PSIS Semarang di laga perdana Liga 1 2024-2025, pada Minggu (11/8/2024) sore WIB. Bermain di Stadion Madya, Magelang, tim berjuluk Pendekar Cisadane itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga PSIS vs Persita itu diciptakan oleh Sandro Anibal. Ia mencetak gol di akhir laga, tepatnya pada menit 83.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS dan Persita tidak menampilkan intensitas tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih berusaha mengembangkan permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama, kedua tim pun mulai jual dan beli serangan. Namun, pertahanan PSIS dan Persita masih cukup kokoh satu sama lainnya.

Sampai akhir babak pertama belum kunjung ada gol yang tercipta meskipun sempat menciptakan peluang. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS dan Persita sementara waktu harus puas bermain imbang 0-0.

Babak Kedua





PSIS dan Persita langsung tampil ngotot setelah turun minum. Hal itu ditandai keduanya berusaha saling mengendalikan permainan dalam laga tersebut.