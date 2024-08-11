Persija Jakarta Buka Perjalanan Manis di Liga 1 2024-2025, Carlos Pena Lempar Pujian ke Gustavo Almeida Cs

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, girang bukan main karena timnya membuka perjalanan dengan manis di Liga 1 2024-2025. Menurutnya, Persija Jakarta tampil solid saat menghadapi Barito Putera sehingga berhasil menang telak 3-0.

Pena sendiri senang dengan performa solid dari Persija. Pelatih asal Spanyol itu mengakui, Macan Kemayoran tampil tanpa cela sejak awal pertandingan.

"Performa yang solid dari tim, baik saat bertahan maupun menyerang," kata Pena, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (11/8/2024).

"Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik sampai akhirnya kami mendapatkan gol," tambahnya.

Tak hanya soal produktivitas gol, Pena juga memuji penampilan lini belakang yang disiplin. Hal ini membuat Persija sama seperti PSM Makassar sebagai tim yang tak kebobolan (untuk sementara) di pekan pertama.

"Saya juga senang karena berhasil clean sheet, kami tidak kebobolan. Jadi selamat untuk tim," tutur Carlos Pena.