Persija Jakarta vs Barito Putera: Gustavo Almeida Girang Cetak Hattrick untuk Macan Kemayoran

GUSTAVO Almeida menjadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta atas Barito Putera di laga pembuka Liga 1 2024-2025, Sabtu (10/8/2024). Gustavo Almeida memborong tiga gol pada kemenangan 3-0 Macan Kemayoran di laga tersebut.

Usai laga, Gustavo mengatakan sangat bahagia dapat memberikan kontribusi terbaik untuk timnya dalam laga melawan Laskar Antsari -julukan Barito Putera. Tentunya berkat golnya Persija dapat meraih tiga poin perdana dalam laga kandang mereka kali ini.

"Saya senang tentu karena tiap buat gol adalah jalan kemenangan untuk tim. Senang karena hari ini bisa cetak tiga gol," kata Gustavo dalam konferensi pers, Sabtu (10/8/2024).

Mantan Pemain Arema FC itu mengatakan Persija Jakarta memang tidak mudah mengalahkan Barito Putera. Dia nilai tekanan sebagai tuan rumah pun menjadi tantangan, tetapi timnya dapat mengatasi itu.

"Selalu bermain di pertandingan pertama di kandang dengan para penggemar, itu sangat sulit," katanya