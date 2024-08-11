Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Datangkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dengan Harga Miring, Banjir Pujian di Media Sosial

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |05:40 WIB
Manchester United Datangkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dengan Harga Miring, Banjir Pujian di Media Sosial
Noussair Mazraoui kala membela Bayern Munich. (Foto: EPA Images)
A
A
A

MANCHESTER United datangkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dengan harga miring. Usaha Man United ini pun banjir pujian di media sosial.

Ya, Man United mendatangkan dua pemain baru, yakni Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui. Keduanya dibeli secara permanen.

Beruntungnya, kedua pemain ini direkrut Man United dengan harga miring. Menurut pakar transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano, Minggu (11/8/2024), Noussair Mazraoui didatangkan dengan mahar 20 juta euro atau sekira Rp348 miliar.

Matthijs de Ligt

Noussair Mazraoui sendiri disebut Fabrizio Romano meneken kontrak panjang di Man United. Bek yang direkrut dari Bayern Munich itu mendapat kontrak lima tahun.

“Noussair Mazraoui ke Man United, here we go! Lampu hijau sesuai rencana setelah kepindahan Wan-Bissaka ke West Ham,” tulis Fabrizio Romano di akun X pribadinya, @fabrizioromano.

“(Kepindahan) Mazraoui akan menelan biaya €20 juta termasuk tambahan, ketentuan pembayaran menguntungkan seperti yang diinginkan Man United. Mazraoui menandatangani kontrak lima tahun + satu tahun lagi, dinegosiasikan oleh Rafaela Pimenta,” lanjutnya.

Lalu, bagaimana dengan Matthijs de Ligt? Bek yang juga direkrut dari Bayern Munich ini juga didatangkan dengan harga murah.

Dikabarkan, Matthijs de Ligt direkrut dengan mahar sebesar 39 juta poundsterling atau sekira Rp793 miliar. Bek asal Belanda itu pun kabarnya akan segera melakukan tes medis.

Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui pun akan menjadi pemain ketiga serta keempat yang direkrut Manchester United pada musim panas ini. Sebelumnya, klub berjuluk Setan Merah itu sudah mendatangkan Joshua Zirkzee dan Leny Yoro.

