Jadwal dan Link Nonton Streaming Pertandingan Pra-musim Tottenham Hotspurs vs FC Bayern Munchen di Vision+

JAKARTA – Akhir pekan ini, pecinta sepak bola akan disuguhkan dengan serangkaian laga uji coba pra-musim yang sangat dinanti-nantikan. Empat tim elit Eropa akan bertarung dalam laga persahabatan untuk mempersiapkan musim baru mereka. Salah satu pertandingan yang paling ditunggu adalah pertemuan antara Tottenham Hotspurs dan FC Bayern Munchen. Pertandingan ini dapat disaksikan streaming di Vision+.

Penggemar sepak bola bisa menonton pertandingan ini secara langsung di Vision+ melalui Soccer Channel. Pastikan Anda sudah berlangganan dan memiliki akses untuk menyaksikan siaran langsung ini. Anda dapat menonton pertandingan tersebut dengan mengunjungi link ini.

Pertandingan persahabatan antara Tottenham Hotspurs dan FC Bayern Munchen diprediksi akan menjadi ujian besar bagi pelatih baru Bayern, Vincent Kompany. Mantan kapten Manchester City ini kini memimpin Die Roten dengan ambisi besar. Pertemuan dengan tim seperti Tottenham, yang juga tengah membangun kekuatan mereka, akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim.

Di sisi lain, laga antara Atletico Madrid dan Juventus juga patut dinantikan, dengan kedua tim akan menurunkan skuad terbaik mereka untuk mengukur kekuatan sebelum musim kompetisi dimulai.