Eks Penyerang Timnas Indonesia Beto Goncalves Isyaratkan Pensiun di Akhir Musim 2024-2025

BANDUNG – Eks penyerang Timnas Indonesia, Albeto Goncalves (Beto Goncalves), memberi sinyal pensiun pada akhir musim Liga 1 2024-2025. Ia saat ini masih berstatus sebagai penyerang PSBS Biak Numfor.

Beto merupakan salah satu penyerang kawakan di kancah sepakbola Indonesia. Pemain berusia 43 tahun itu tercatat pernah membela banyak klub Indonesia dari mulai Sriwijaya FC, Persipura Jayapura, hingga PSBS Biak.

Pemain naturalisasi asal Brasil itu juga pernah membela Timnas Indonesia. Memulai debut di usia 37 tahun, Beto mampu mencatatkan 14 gol dari 19 pertandingan bersama Skuad Garuda.

Setelah ‘kenyang’ dengan sepak bola Indonesia, Beto kini mengisyaratkan akan gantung sepatu pada akhir musim ini. Ia mengatakan siap memberikan yang terbaik untuk tim sebelum pensiun.

“Karena saya profesional. Jadi, saya jaga diri sekali, jaga makanan, jaga tidur," kata Beto kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024.

"Jadi, saya masih sangat kuat. Jadi, kemungkinan ini liga (Liga 1 2024-2025) yang terakhir buat saya,” sambungnya.