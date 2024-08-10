Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Eks Penyerang Timnas Indonesia Beto Goncalves Isyaratkan Pensiun di Akhir Musim 2024-2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |18:48 WIB
Eks Penyerang Timnas Indonesia Beto Goncalves Isyaratkan Pensiun di Akhir Musim 2024-2025
Beto Goncalves mengisyaratkan ini jadi musim terakhirnya sebelum pensiun (Foto: Instagram/@psbsofficial)
A
A
A

BANDUNG – Eks penyerang Timnas Indonesia, Albeto Goncalves (Beto Goncalves), memberi sinyal pensiun pada akhir musim Liga 1 2024-2025. Ia saat ini masih berstatus sebagai penyerang PSBS Biak Numfor.

Beto merupakan salah satu penyerang kawakan di kancah sepakbola Indonesia. Pemain berusia 43 tahun itu tercatat pernah membela banyak klub Indonesia dari mulai Sriwijaya FC, Persipura Jayapura, hingga PSBS Biak.

Beto Goncalves

Pemain naturalisasi asal Brasil itu juga pernah membela Timnas Indonesia. Memulai debut di usia 37 tahun, Beto mampu mencatatkan 14 gol dari 19 pertandingan bersama Skuad Garuda.

Setelah ‘kenyang’ dengan sepak bola Indonesia, Beto kini mengisyaratkan akan gantung sepatu pada akhir musim ini. Ia mengatakan siap memberikan yang terbaik untuk tim sebelum pensiun.

“Karena saya profesional. Jadi, saya jaga diri sekali, jaga makanan, jaga tidur," kata Beto kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jumat 9 Agustus 2024.

"Jadi, saya masih sangat kuat. Jadi, kemungkinan ini liga (Liga 1 2024-2025) yang terakhir buat saya,” sambungnya. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645381/34-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-jerman-dan-belanda-teranyar-jbb.webp
34 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Jerman dan Belanda Teranyar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
PSM Makassar Kompak Dukung Rizky Ridho Menangi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement