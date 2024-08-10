Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Barito Putera: Rizky Ridho Tak Sabar Jumpa The Jakmania di JIS

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 10 Agustus 2024 |10:12 WIB
Persija Jakarta vs Barito Putera: Rizky Ridho Tak Sabar Jumpa The Jakmania di JIS
Pemain Persija Jakarta, Rizky Ridho. (Foto: Instagram/rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho tak sabar untuk menyambut Barito Putera di laga perdana Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (10/9/2024) malam WIB. Laga nanti akan menjadi debut Rizky di Jakarta International Stadium (JIS) dan ia juga tak sabar bertemu The Jakmania –sebutan suporter Persija– lagi.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- akhirnya bisa kembali ke Jakarta dengan bermarkas di JIS untuk musim ini. Sebelumnya, Andritany Ardhiyasa dan kolega itu selalu menjadi tim musafir saat Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK) tidak bisa digunakan.

Rizky Ridho mengatakan saat yang dinantikan itu memang akan tiba hari ini. Hal itu pun membuatnya sangat antusias untuk laga Persija melawan Laskar Antasari -julukan Barito Putera.

"Ya tentunya saya sangat menantikan untuk bermain di JIS, di hadapan Jakmania karena ini mungkin pertandingan pertama saya di JIS," kata Rizky Ridho di Jakarta, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Jakarta International Stadium (Foto: Wikanto Arungbudoy/MPI)

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan laga itu akan cukup spesial karena menandakan Persija kembali ke rumahnya, yakni Jakarta. Sebab, tim itu beberapa musim terakhir mamang kerap menjadi tim musafir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645255/peserta-turnamen-basket-mnc-sports-competition-ingin-ajang-ini-digelar-rutin-scx.webp
Peserta Turnamen Basket MNC Sports Competition Ingin Ajang Ini Digelar Rutin
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/10/timnas_bolivia.jpg
Aneh! Negara Ini Bisa Lolos Piala Dunia 2026 meski Kalah 10 Kali di Kualifikasi, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement