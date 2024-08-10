Persija Jakarta vs Barito Putera: Rizky Ridho Tak Sabar Jumpa The Jakmania di JIS

JAKARTA - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho tak sabar untuk menyambut Barito Putera di laga perdana Liga 1 2024-2025, pada Sabtu (10/9/2024) malam WIB. Laga nanti akan menjadi debut Rizky di Jakarta International Stadium (JIS) dan ia juga tak sabar bertemu The Jakmania –sebutan suporter Persija– lagi.

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- akhirnya bisa kembali ke Jakarta dengan bermarkas di JIS untuk musim ini. Sebelumnya, Andritany Ardhiyasa dan kolega itu selalu menjadi tim musafir saat Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK) tidak bisa digunakan.

Rizky Ridho mengatakan saat yang dinantikan itu memang akan tiba hari ini. Hal itu pun membuatnya sangat antusias untuk laga Persija melawan Laskar Antasari -julukan Barito Putera.

"Ya tentunya saya sangat menantikan untuk bermain di JIS, di hadapan Jakmania karena ini mungkin pertandingan pertama saya di JIS," kata Rizky Ridho di Jakarta, dikutip Sabtu (10/8/2024).

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan laga itu akan cukup spesial karena menandakan Persija kembali ke rumahnya, yakni Jakarta. Sebab, tim itu beberapa musim terakhir mamang kerap menjadi tim musafir.