Resmi! Persija Jakarta Rekrut Kiper asal Brasil, Carlos Eduardo

JAKARTA - Teka-teki siapa kiper utama Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 akhirnya sudah ketahuan. Sebab Persija akhirnya mengumumkan kiper baru mereka yang berasal dari Brasil, yakni Carlos Eduardo.

Eduardo didatangkan untuk mengukuhkan lini belakang Macan Kemayoran -julukan Persija- dan melengkapa kuota delapan pemain asing mereka selama musim 2024-2025. Dirinya akan bersaing dengan kiper lainnya, yakni Andritany Ardhiyasa, serta dua kiper muda, Cahya Supriadi dan Adre Arido, untuk mengisi pos utama di bawah mistar gawang.

Carlos Eduardo mengatakan bahagia dapat menjadi bagian dari Persija. Dia pun akan memberikan kontribusi terbaiknya saat mendapatkan kesempatan turun laga untuk membantu timnya tembus empat besar klasemen Liga 1.

“Sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Suatu kebanggaan bisa berseragam salah satu tim besar di Indonesia. Saya akan lakukan yang terbaik dalam latihan dan pertandingan,” tutur Carlos Eduardo.

Persija adalah klub di luar Brasil pertama yang ia bela. Sebelumnya dia hanya mengorbit di Liga Brasil, yaitu ABC FC (2024), Retro (2023-2024), Chapecoense (2023), Santo Andre (2023), Sport Recife (2020-2023), Brasil Pelotas (2015-2020), Farraoupilha (2014-2015), dan Concordia (2012-2014).

Direktur Persija, Mohamad Prapanca berharap kehadiran Eduardo bisa menjadi solusi dari catatan negatif tim asuhan Carlos Pena di masa pramusim, Piala Presiden 2024. Pasalnya, tim itu kebobolan sembilan kali dari enam laga yang dimainkan.