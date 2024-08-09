Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Ini Tanggal Shin Tae-yong Tiba di Indonesia, Pemain Timnas Indonesia Kumpul 29 Agustus 2024!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |11:01 WIB
Breaking News: Ini Tanggal Shin Tae-yong Tiba di Indonesia, Pemain Timnas Indonesia Kumpul 29 Agustus 2024!
Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 11 Agustus 2024. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, memastikan Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada Minggu, 11 Agustus 2024. Kemudian pada Kamis, 29 Agustus 2024, para pemain akan berkumpul sebagai persiapan menghadapi Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia di dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada 6 dan 10 September 2024.

"Kalau coach Shin, tanggal 11 Agustus, ya tiba (di Indonesia)," tegas Nova Arianto saat ditanya kapan Shin Tae-yong tiba di Indonesia.

Nova Arianto pastikan Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 11 Agustus 2024. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

(Nova Arianto pastikan Shin Tae-yong tiba di Indonesia pada 11 Agustus 2024. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Setelah membawa Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan Juni 2024, Shin Tae-yong memang langsung pulang ke Korea Selatan untuk menjalani perawatan karena sakit. Ia sempat datang ke Indonesia untuk mendapatkan golden visa dari Presiden Jokowi pada Kamis, 25 Juli 2024.

Namun, setelah mendapatkan golden visa pada pagi hari, siang harinya Shin Tae-yong langsung pulang ke koeea Selatan. Nova Arianto pun mengungkapkan kondisi Shin Tae-yong saat ini cukup baik.

"Baik sekali," singkat pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia U-16 finis ketiga di Piala AFFU-16 2024 ini.

Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad asuhan Shin Tae-yong tergabung di Grup C. Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi, Bahrain, China, Australia, dan Jepang.

Halaman:
1 2
      
