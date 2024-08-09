Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara yang Dikalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Miliki Medali Lebih Banyak ketimbang Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |09:37 WIB
2 Negara yang Dikalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Miliki Medali Lebih Banyak ketimbang Indonesia di Olimpiade Paris 2024
Filipina dan Korea Selatan, 2 negara yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. (Foto: AFC)
A
A
A

SEBANYAK 2 negara yang dikalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong ini memiliki medali lebih banyak ketimbang kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Sekadar diketahui, Indonesia melesat ke peringkat 28 klasemen sementara perolehan medali Olimpiade Paris 2024 setelah mendapatkan 2 emas dan 1 perunggu.

Dua medali emas disabet Veddriq Leonardo di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra, serta Rizki Juniansyah di cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg. Sejumlah negara top dunia berhasil dilewati kontingen Indonesia berkat keberhasilan di atas.

Sebut saja Portugal yang kini mendekam di peringkat 70 hingga Argentina yang tertahan di posisi 42 klasemen sementara. Tercatat dari 27 negara yang di atas kontingen Indonesia saat ini, dua di antaranya pernah dikalahkan Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja yang dimaksud?

Berikut 2 negara yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia memiliki medali lebih banyak ketimbang Timnas Indonesia:

2. Filipina

Timnas Indonesia vs Timnas Filipina

Di sepakbola, Filipina sering menjadi bahan “rujakan” Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Di level senior, Shin Tae-yong tiga kali memimpin Timnas Indonesia menghadapi The Azkals -julukan Filipina.

Hasilnya, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menang dua kali dan imbang sekali. Dua kemenangan itu mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022 dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Bagaimana dengan prestasi di Olimpiade Paris 2024? Filipina telah mengemas 2 perak dan 2 perunggu. Untuk sementara, Filipina menempati peringkat 26 klasemen perolehan medali.

Halaman:
1 2
      
