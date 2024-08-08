Ole Romeny Tak Kunjung Gabung Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Datangkan Monster Gol dari Korea Selatan!

OLE Romeny tak kunjung gabung Timnas Indonesia, Shin Tae-yong datangkan monster gol dari Korea Selatan. Sosok yang dimaksud adalah Yeom Ki-hoon.

Ya, tim kepelatihan Shin Tae-yong dalam menangani Timnas Indonesia kehadiran sosok baru. Dia adalah Yeom Ki-hoon.

Yeom Ki-hoon bertugas untuk meningkatkan kualitas striker Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan jelang skuad Garuda akan memulai perjalanan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di ajang itu, Timnas Indonesia memang dinanti lawan-lawan berat. Di antaranya, ada Jepang, Australia, hingga Arab Saudi.

Demi bisa meraih kemenangan demi kemenangan, kualitas striker Timnas Indonesia dinilai perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan di tengah Timnas Indonesia sendiri belum bisa menambah kekuatan di lini serang.

Pasalnya, pemain keturunan yang diincar untuk dinaturalisasi belum juga menemukan kejelasan. Salah satunya ada Ole Romeny.