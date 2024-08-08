Persib Bandung vs PSBS Biak: Juan Esnaider Tegaskan Badai Pasifik Tak Takut dengan Bobotoh

BANDUNG – Pelatih PSBS Biak, Juan Esnaider, menegaskan pasukannya tidak gentar dengan tekanan bobotoh –sebutan Persib Bandung– saat menghadapi Persib Bandung di laga pembuka Liga 1 2024-2025. Ia memastikan Badai Pasifik –julukan PSBS– akan bermain total demi bisa menang di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Jumat 9 Agustus 2024 malam WIB.

Jelang laga tersebut, Juan Esnaider mengaku sudah mengetahui fanatiknya Bobotoh terhadap Persib Bandung. Namun kehadiran bobotoh di Stadion takkan menganggu PSBS, justru membuatnya merasa senang.

“Saya sudah dikasih tahu kalau suporter di sini (Bobotoh) sangat fanatik dan banyak. Saya respek karena itu bagus dan tidak masalah, saya suka. Karena pasti lebih bagus main dengan suporter banyak,” ungkap Juan Esnaider di Graha Persib, Bandung, Kamis (8/8/2024).

Secara persiapan, pelatih asal Argentina ini dalam kondisi yang bagus. Bahkan pemainnya sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengalahkan Persib Bandung.

“Ini pertandingan pertama, pertama juga buat tim kami (main di Liga 1) dan mudah-mudahan kita bisa main yang bagus,” harapnya.

Pelatih yang pernah menjadi penggawa Real Madrid dan Juventus FC ini akui tidak mudah mengalahkan Persib Bandung. Terbukti, tim berjulukan Maung Bandung ini merupakan juara Liga 1 2023/2024.