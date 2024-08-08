Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung vs PSBS Biak: Juan Esnaider Tegaskan Badai Pasifik Tak Takut dengan Bobotoh

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |21:25 WIB
Persib Bandung vs PSBS Biak: Juan Esnaider Tegaskan Badai Pasifik Tak Takut dengan Bobotoh
Pelatih PSBS Biak, Juan Esnaider. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih PSBS Biak, Juan Esnaider, menegaskan pasukannya tidak gentar dengan tekanan bobotoh –sebutan Persib Bandung– saat menghadapi Persib Bandung di laga pembuka Liga 1 2024-2025. Ia memastikan Badai Pasifik –julukan PSBS– akan bermain total demi bisa menang di Stadion si Jalak Harupat, Bandung, pada Jumat 9 Agustus 2024 malam WIB.

Jelang laga tersebut, Juan Esnaider mengaku sudah mengetahui fanatiknya Bobotoh terhadap Persib Bandung. Namun kehadiran bobotoh di Stadion takkan menganggu PSBS, justru membuatnya merasa senang.

“Saya sudah dikasih tahu kalau suporter di sini (Bobotoh) sangat fanatik dan banyak. Saya respek karena itu bagus dan tidak masalah, saya suka. Karena pasti lebih bagus main dengan suporter banyak,” ungkap Juan Esnaider di Graha Persib, Bandung, Kamis (8/8/2024).

Secara persiapan, pelatih asal Argentina ini dalam kondisi yang bagus. Bahkan pemainnya sudah memiliki keinginan yang kuat untuk bisa mengalahkan Persib Bandung.

“Ini pertandingan pertama, pertama juga buat tim kami (main di Liga 1) dan mudah-mudahan kita bisa main yang bagus,” harapnya.

PSBS Biak

Pelatih yang pernah menjadi penggawa Real Madrid dan Juventus FC ini akui tidak mudah mengalahkan Persib Bandung. Terbukti, tim berjulukan Maung Bandung ini merupakan juara Liga 1 2023/2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644871/islam-makhachev-rebut-sabuk-welter-ufc-322-usai-habisi-jack-della-maddalena-tsk.webp
Islam Makhachev Rebut Sabuk Welter UFC 322 usai Habisi Jack Della Maddalena
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/ivar_jenner_kapten_timnas_indonesia_u_22.jpg
Resmi Jadi Kapten Timnas U-22, Ivar Jenner: Bangga Rasanya! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement