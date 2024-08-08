Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Manajemen Arema FC Lepas 3.000 Tiket, Begini Cara Belinya

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:02 WIB
Liga 1 2024-2025: Manajemen Arema FC Lepas 3.000 Tiket, Begini Cara Belinya
Arema FC hanya diizinkan menjual 3.000 lembar tiket selama berkandang di Stadion Soepriadi (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Manajemen Arema FC melepas 3.000 lembar tiket untuk laga-laga di Liga 1 2024-2025 di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Berikut tata cara pembeliannya.

Jumlah tersebut merupakan kesepakatan dari asesmen kepolisian Polres Blitar Kota dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Singo Edan hanya diperbolehkan menjual 3.000 lembar tiket per laga.

Arema FC

Manager Bisnis Arema FC Munir Bagaskara Wakid membenarkan informasi tersebut. Nantinya, tiket itu dibagi dari dua kategori ekonomi dan VIP.

"Sesuai rekom pihak kepolisian, kita diberikan kuota sebanyak 3 ribu tiket. VIP sebanyak 500 tiket, dan ekonomi 2.500 tiket," kata Munif, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Munif menerangkan, 3.000 tiket itu penonton bisa membelinya melalui laman resmi penjualan tiket Arema FC di aremaxcess.com. Tiket ekonomi dibanderol Rp150 ribu dan VIP Rp200 ribu.

Dari laman itu nantinya setiap penonton yang membeli tiket akan diberikan persyaratan, mulai memasukkan nama, nomor telepon, Nomor Induknya Kependudukan (NIK) KTP, hingga alamat email. Lalu, calon penonton diminta mengaktifkan akun.

"Setelah mendaftar akun untuk membeli tiket tadi, ada konfirmasi pendaftaran, setelah berhasil mendaftar, nanti akan menerima email konfirmasi. Klik link yang tertera dalam email untuk mengaktifkan akun," papar Munif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644587/raih-predikat-elite-label-bank-jateng-borobudur-marathon-2025-hadirkan-rute-baru-zcw.webp
Raih Predikat Elite Label, Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Hadirkan Rute Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gregoria_mariska_tunjung_2.jpg
Komentar Emosional Gregoria Mariska usai Runner Up Kumamoto Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement