Liga 1 2024-2025: Manajemen Arema FC Lepas 3.000 Tiket, Begini Cara Belinya

MALANG – Manajemen Arema FC melepas 3.000 lembar tiket untuk laga-laga di Liga 1 2024-2025 di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jawa Timur. Berikut tata cara pembeliannya.

Jumlah tersebut merupakan kesepakatan dari asesmen kepolisian Polres Blitar Kota dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar. Singo Edan hanya diperbolehkan menjual 3.000 lembar tiket per laga.

Manager Bisnis Arema FC Munir Bagaskara Wakid membenarkan informasi tersebut. Nantinya, tiket itu dibagi dari dua kategori ekonomi dan VIP.

"Sesuai rekom pihak kepolisian, kita diberikan kuota sebanyak 3 ribu tiket. VIP sebanyak 500 tiket, dan ekonomi 2.500 tiket," kata Munif, Kamis (8/8/2024).

Lebih lanjut, Munif menerangkan, 3.000 tiket itu penonton bisa membelinya melalui laman resmi penjualan tiket Arema FC di aremaxcess.com. Tiket ekonomi dibanderol Rp150 ribu dan VIP Rp200 ribu.

Dari laman itu nantinya setiap penonton yang membeli tiket akan diberikan persyaratan, mulai memasukkan nama, nomor telepon, Nomor Induknya Kependudukan (NIK) KTP, hingga alamat email. Lalu, calon penonton diminta mengaktifkan akun.

"Setelah mendaftar akun untuk membeli tiket tadi, ada konfirmasi pendaftaran, setelah berhasil mendaftar, nanti akan menerima email konfirmasi. Klik link yang tertera dalam email untuk mengaktifkan akun," papar Munif.