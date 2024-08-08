Persija Jakarta Respons Positif Inisiatif Erick Thohir Dorong Peningkatan Kualitas Liga 1 2024-2025

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, mendukung upaya peningkatan kualitas Liga 1 yang dicanangkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal itu agar kompetisi di Indonesia dapat bersaing di Asia Tenggara dan Asia.

Sebelumnya, Erick telah memberikan kepastian jadwal pertandingan yang teratur, pengamanan yang terukur, perbaikan kualitas wasit, hingga penerapan Video Assistant Referee (VAR). Langkah itu agar Liga 1 berada di ranking ke-2 di Asia Tenggara dan ke-12 di Asia.

Prapanca menyambut baik terobosan demi terobosan dari Erick agar berdampak positif ke Liga 1 ke depannya. Hal itu baik demi kompetisi kasta teratas di tanah air makin berkualitas dan profesional.

"Itu menjadi kesepakatan dari awal pada zaman sarasehan di Surabaya," ujar Prapanca di Jakarta, Rabu 7 Agustus 2024.

Pria berkacamata itu mengatakan realisasi janji Erick dalam transformasi empat poin utama Liga 1 patut mendapat apresiasi. Ia mengatakan hal ini menjadi fondasi besar dari PSSI, PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), dan klub dalam meningkatkan kualitas Liga 1 ke depan.

"Ini kan berarti PSSI dan PT Liga, gercep (gerak cepat) untuk adaptasi dinamika yang terjadi di industri bola dunia,” kata Prapanca.