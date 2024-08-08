Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alasan Carlos Pena Masukkan Nama Bintang Timnas Indonesia U-16 ke Skuad Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:23 WIB
Alasan Carlos Pena Masukkan Nama Bintang Timnas Indonesia U-16 ke Skuad Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025
Nama Zahaby Gholy masuk dalam skuad Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@gholyy.z)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkap alasan membawa bintang Timnas Indonesia U-16, Zahaby Gholy, masuk ke skuad di Liga 1 2024-2025. Ia melihat sang pemain memiliki masa depan yang cerah karena punya kemampuan yang baik.

Gholy merupakan bintang Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Selain membawa Skuad Garuda Muda merebut tempat ketiga, ia juga sukses meraih gelar pemain terbaik di ajang tersebut.

Launching tim Persija Jakarta

Performa ciamik Gholy ternyata berhasil mencuri perhatian Pena. Winger berusia 15 tahun itu berhasil menembus skuad Macan Kemayoran untuk mengarungi Liga 1 2024-2025. Sang peamin turut diperkenalkan dalam peluncuran skuad yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Rabu 7 Agustus 2024 malam WIB.

Pena mengatakan sengaja membawa Gholy karena senang bekerja dengan pemain muda. Selain itu, juru taktik asal Spanyol tersebut juga melihat anak asuhnya itu telah berlatih dan tampil sangat baik ketika dipercaya tampil.

“Karena saya suka bekerja dengan pemain muda,” kata Pena dalam peluncuran skuad Persija di JIS pada Rabu 7 Agustus 2024.

“Saya memiliki opini bagus tentang Gholy. Saya ingin dia berlatih dengan kami, dia tampil cukup baik di sesi latihan. Saya juga memainkan dia saat melawan Bali di Piala Presiden,” sambung pria berusia 40 tahun itu.

