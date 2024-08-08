Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Liga 1 2024-2025: Baru Gabung Borneo FC, Mariano Peralta Langsung Ikut Sesi Latihan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |01:10 WIB
Jelang Liga 1 2024-2025: Baru Gabung Borneo FC, Mariano Peralta Langsung Ikut Sesi Latihan
Mariano Peralta latihan bersama Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

BEK anyar Borneo FC, Mariano Peralta, langsung ikut sesi latihan, meski baru saja gabung dengan tim. Peralta pun tampak semringah mengikuti latihan bersama Borneo FC.

Diketahui, Mariano Peralta baru saja resmi diumumkan jadi pemain anyar Borneo FC pada Rabu 7 Agustus 2024. Tetapi, bek asal Argentina itu langsung ikut sesi latihan.

Mariano Peralta

Dalam unggahan di akun media sosial Borneo FC, Peralta terlihat semringah mengikuti sesi latihan perdana bersama Pesut Etam. Foto-foto latihan menunjukkan Peralta sempat berlatih dengan alat gym serta menggiring bola.

“Hari Pertama Berseragam Pesut Etam, Enjoy Samarinda (Mariano Peralta),” tulis akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), Rabu (7/8/2024).

Mariano Peralta direkrut untuk memperkuat lini serang Borneo FC di Liga 1 2024-2025. Dia merupakan pemain sayap yang sudah melanglang buana di kompetisi divisi satu liga Argentina dan Uruguay.

Halaman:
1 2
      
