HOME BOLA LIGA INDONESIA

Borneo FC Abadikan Sinergi dengan Mitra lewat Film Dokumenter

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:07 WIB
Borneo FC Abadikan Sinergi dengan Mitra lewat Film Dokumenter
Borneo FC mengabadikan sinergi dengan mitranya lewat film dokumenter (Foto: Borneo FC)
SAMARINDA – Borneo FC dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim) melanjutkan kerja sama untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Sinergi ini kini diabadikan lewat film dokumenter berjudul ‘Winner in The Future’.

Ini merupakan tahun ketiga Borneo FC dan Pupuk Kaltim sepakat untuk bekerja sama. Kedua belah pihak resmi melanjutkan kolaborasi dengan pembubuhan tanda tangan kontrak tahun ketiga pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Borneo FC di Piala Presiden 2024 (Foto: Piala Presiden)

Menariknya, kerja sama kali ini ditandai dengan perilisan film dokumenter berdurasi 1 Jam 17 menit. Seri dokumenter pendek yang tayang dalam empat episode ini menggambarkan perjalanan kerja sama Pupuk Kaltim dan Borneo FC selama dua tahun terakhir. Nantinya, film seri dokumenter ini akan tayang di kanal YouTube Borneo FC dan Pupuk Kaltim.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, berharap film dokumenter ini bisa menjadi saksi sejarah perjuangan bersama Borneo FC. Soesilo menginginkan, Pesut Etam terus berprestasi di level nasional maupun internasional.

“Lewat film seri dokumenter pendek ini, kita semua akan menjadi saksi bagaimana komitmen dan semangat dua entitas kebanggaan Kalimantan Timur bersatu untuk mengharumkan tidak hanya nama Kalimantan Timur di level nasional tapi juga Indonesia di level internasional,” kata Soesilo dalam rilis resmi Borneo FC, Rabu (7/8/2024).

“Semoga yang kami lakukan bisa menginspirasi lebih banyak lagi pihak untuk bersama mendukung kemajuan industri sepak bola nasional. Tak lupa, dukungan dan doa terbaik kami untuk skuad Borneo FC di musim yang baru. Semoga Borneo FC meraih hasil maksimal. Selamat berjuang!” sambungnya.

Sinergi ini otomatis melanjutkan komitmen Borneo FC dan Pupuk Kaltim untuk berkontribusi memajukan sepakbola Indonesia. Salah satunya adalah pembinaan usia muda yang dilakukan lewat Coaching Clinic.

