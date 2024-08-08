Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Dapat Sambutan Hangat dari Suporter Blackpool: Dia Pemain Bagus!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |04:36 WIB
Elkan Baggott Dapat Sambutan Hangat dari Suporter Blackpool: Dia Pemain Bagus!
Elkan Baggott resmi gabung Blackpool. (Foto: Blackpool)
A
A
A

BLACKPOOL – Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dapat sambutan hangat dari suporter Blackpool. Dia banjir pujian karena dinilai sosok pemain bagus sehingga dipercaya bisa memberi kontribusi besar ke tim.

Elkan Baggott diketahui akan bermain di Blackpool pada musim 2024-2025. Pemain Timnas Indonesia itu direkrut dari Ipswich Town dengan status pinjaman.

Elkan Baggott

Ini merupakan kelima kalinya Elkan dipinjamkan oleh Ipswich Town. Sebelumnya, dia sempat bermain untuk King's Lynn, Gillingham FC, Cheltenham Town, hingga Bristol Rovers.

Kini, Elkan akan merasakan panasnya persaingan Liga 3 Inggris. Walau hanya berstatus pinjaman, kedatangan pemain berusia 21 tahun itu disambut baik oleh suporter Blackpool.

Halaman:
1 2
      
