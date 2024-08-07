Impian Main di Liga Inggris Belum Berakhir, Elkan Baggott Bisa Dipanggil Ipswich Town jika Tampil Bagus di Blackpool

Elkan Baggott masih berpotensi main di Liga Inggris meski sedang dipinjamkan ke Blackpool. (Foto: Instagram/elkanbaggott)

IMPIAN pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott untuk bermain di Liga Inggris belum berakhir usai dirinya dipinjamkan ke Blackpool. Sebab ada kesepakatan Ipswich Town bisa memanggil Elkan Baggott di bursa transfer musim dingin 2025.

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott resmi dipinjamkan selama satu musim di Blackpool. Klub divisi ketiga Liga Inggris itu berhak untuk memakai jasa Elkan selama satu musim pada 2024-2025.

“Elkan Baggott telah menyelesaikan peminjamannya ke Blackpool,” tulis laman resmi Ipswich Town, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

“Bek Ipswich Town yang tampil reguler untuk tim Kieran McKenna selama pramusim, akan menghabiskan musim 2024/25 dengan klub League One (divisi ketiga Liga Inggris),” sambung keterangan klub.

Walau demikian, peluang Elkan untuk bermain di Liga Inggris 2024-2025 masih terbuka lebar. Sebab, ada satu kesepakatan antara Ipswich Town dan Blackpool yang memungkinkan Elkan untuk mewujudkan hal itu.

Ya, Ipswich Town bisa memanggil kembali pemain berusia 21 tahun itu ke klub pada Januari 2025 atau pada saat bursa transfer musim dingin. Dengan demikian, Elkan bisa saja bermain di Liga Inggris 2024-2025.