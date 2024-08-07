Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Impian Main di Liga Inggris Belum Berakhir, Elkan Baggott Bisa Dipanggil Ipswich Town jika Tampil Bagus di Blackpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |20:55 WIB
Impian Main di Liga Inggris Belum Berakhir, Elkan Baggott Bisa Dipanggil Ipswich Town jika Tampil Bagus di Blackpool
Elkan Baggott masih berpotensi main di Liga Inggris meski sedang dipinjamkan ke Blackpool. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

IMPIAN pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott untuk bermain di Liga Inggris belum berakhir usai dirinya dipinjamkan ke Blackpool. Sebab ada kesepakatan Ipswich Town bisa memanggil Elkan Baggott di bursa transfer musim dingin 2025.

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott resmi dipinjamkan selama satu musim di Blackpool. Klub divisi ketiga Liga Inggris itu berhak untuk memakai jasa Elkan selama satu musim pada 2024-2025.

“Elkan Baggott telah menyelesaikan peminjamannya ke Blackpool,” tulis laman resmi Ipswich Town, dikutip pada Rabu (7/8/2024).

“Bek Ipswich Town yang tampil reguler untuk tim Kieran McKenna selama pramusim, akan menghabiskan musim 2024/25 dengan klub League One (divisi ketiga Liga Inggris),” sambung keterangan klub.

Walau demikian, peluang Elkan untuk bermain di Liga Inggris 2024-2025 masih terbuka lebar. Sebab, ada satu kesepakatan antara Ipswich Town dan Blackpool yang memungkinkan Elkan untuk mewujudkan hal itu.

Elkan Baggott

Ya, Ipswich Town bisa memanggil kembali pemain berusia 21 tahun itu ke klub pada Januari 2025 atau pada saat bursa transfer musim dingin. Dengan demikian, Elkan bisa saja bermain di Liga Inggris 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050112/penampilan-debut-nathan-tjoe-a-on-dipuji-pelatih-swansea-city-R6pAmuHl1b.jpg
Penampilan Debut Nathan Tjoe-A-On Dipuji Pelatih Swansea City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3050047/8-pemain-termahal-di-manchester-city-musim-2024-2025-nomor-1-monster-gol-S5kSpL0l3D.jpg
8 Pemain Termahal di Manchester City Musim 2024-2025, Nomor 1 Monster Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049946/prediksi-tega-michael-owen-manchester-united-finis-ke-7-di-liga-inggris-2024-2025-erik-ten-hag-bukan-sosok-yang-tepat-vv29fsKV3b.jpg
Prediksi Tega Michael Owen: Manchester United Finis Ke-7 di Liga Inggris 2024-2025, Erik Ten Hag Bukan Sosok yang Tepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/45/3049872/prediksi-skor-manchester-united-vs-fulham-di-liga-inggris-2024-2025-setan-merah-menang-tipis-di-kandang-sendiri-zo7PDBmTBZ.jpg
Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Liga Inggris 2024-2025: Setan Merah Menang Tipis di Kandang Sendiri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644401/jadwal-piala-aff-2026-debut-pelatih-anyar-timnas-indonesia-wsi.webp
Jadwal Piala AFF 2026: Debut Pelatih Anyar Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/alex_marquez.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Valencia 2025: Alex Marquez Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement