HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Berat Elkan Baggott di Blackpool FC, Nomor 1 Pernah Perkuat Everton

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |15:43 WIB
3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Berat Elkan Baggott di Blackpool FC, Nomor 1 Pernah Perkuat Everton
3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Berat Elkan Baggott di Blackpool FC. (Foto: Instagram/blackpoolfc)
A
A
A

ADA 3 yang bakal jadi pesaing berat Elkan Baggott di Blackpool FC, klub yang akan dibela bek Timnas Indonesia itu di musim 2024-2025. Tentunya Elkan perlu bekerja keras untuk bisa menembus skuad utama, karena itu ia harus menghadapi para pesaingnya yang juga berposisi sebagai bek tengah di Blackpool FC.

Dengan masuknya Elkan, Blackpool kini memiliki empat bek tengah. Kabar baiknya, Blackpool kerap menggunakan formasi 3-5-2, yang berarti ada tiga bek yang akan dimainkan.

Sehingga potensi Elkan untuk dimainkan sejatinya terbilang cukup besar. Apalagi Ipswich Town sengaja meminjamkan Elkan ke klub yang bermain di kasta ketiga Liga Inggris itu karena ingin memberikan bintang Timnas Indonesia menit bermain yang lebih banyak.

Jadi, Elkan tetap harus berusaha memberikan yang terbaik untuk bisa masuk ke dalam skuad utama Blackpool. Untuk itu, ada tiga rekan yang bakal jadi pesaing utama dalam merebut posisi bek utama di Blackpool, lantas siapa saja mereka?

3 Pemain yang Bakal Jadi Pesaing Berat Elkan Baggott di Blackpool FC:

3. Dan Sassi

Dan Sassi

Sassi merupakan bek muda miliki Blackpool yang sudah bergabung sejak 1 Februari 2024. Namun, nyatanya ia langsung dipinjamkan ke Rochdale oleh Blackpool.

Kini Sassi sudah kembali ke Blackpool dan bersiap untuk memberikan yang terbaik agar bisa bermain di League One 2024-2024 bersama tim berjuluk The Tangerines tersebut. Di antara empat bek tengah di Blackpool, Sassi adalah yang termuda, jadi Elkan unggul dalam hal pengalaman.

Halaman:
1 2
      
