Sir Jim Ratcliffe Ingin Bangun Stadion Baru untuk Manchester United, Siapkan Dana Capai Rp39,6 Triliun!

PEMILIK saham Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ingin bikin stadion baru untuk Manchester United. Dana besar pun siap digelontorkan yang kabarnya mencapai Rp39,6 triliun!

Dilansir dari Sportbible, Kamis (8/8/2024), Man United berencana untuk memiliki dua stadion guna menyelesaikan masalah terkait venue pertandingan mereka pada tahun ini. Markas Man United saat ini, yakni Stadion Old Trafford, dinilai sudah ketinggalan zaman.

Stadion Old Trafford pun dinilai membutuhkan peningkatan dan perbaikan yang signifikan. Karena itu, Sir Jim Ratcliffe pun ingin membuat markas baru untuk pasukan Setan Merah -julukan Man United.

Ide yang muncul adalah membangun stadion baru bernama Wembley of the North. Stadion ini rencananya akan memiliki kapasitas 100 ribu penonton.

Menurut Daily Mail, rencana untuk membangun stadion baru ini pun kabarnya akan menghabiskan dana fantastis. Dana yang harus dikeluarkan sebesar 2 miliar poundsterling atau sekira Rp39,6 triliun.

Nantinya, Stadion Old Trafford pun kabarnya akan dipakai unutk melestarikan sejarah klub dan menyediakan stadion permanen bagi tim wanita dan akademi. Stadion yang telah jadi markas Man United selama 114 tahun itu memang begitu bersejarah jadi takkan dirobohkan begitu saja.