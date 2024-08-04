Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Liverpool di Laga Pramusim 2024-2025: The Reds Menang Telak 3-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |08:59 WIB
Hasil Manchester United vs Liverpool di Laga Pramusim 2024-2025: The Reds Menang Telak 3-0
Liverpool menang 3-0 atas Man United di laga pramusim 2024-2025 (Foto: Instagram/Liverpool)
A
A
A

LIVERPOOL menang telak atas Manchester United di laga pramusim 2024-2025. Kedua tim saling berhadapan di Williams-Brice Stadium, Minggu (4/8/2024) pagi WIB.

Pasukan Arne Slot menang dengan skor telak 3-0. Fabio Carvalho, Curtis Jones dan Konstantinos Tsimikas masing-masing mencetak satu gol di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Liverpool langsung bermain menyerang sejak awal pertandingan dimulai. Para penggawa The Reds bergantian memberikan ancaman ke daerah pertahanan lawan.

Laga baru 10 menit berjalan, Fabio Carvalho membawa Liverpool unggul 1-0. Carvalho mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan umpan dari Diogo Jota.

Liverpool yang terus tampil menekan berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-36. Curtis Jones membawa Liverpool memimpin 2-0 hingga babak pertama usai.

Halaman:
1 2
      
