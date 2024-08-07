Pantas Shin Tae-yong Tak Berminat, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu Kini Berstatus Pengangguran!

PANTAS Shin Tae-yong tak meminati dua pemain ini untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ilias Alhaft dan Justin Mathieu yang didorong netizen agar dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) kini berstatus pengangguran.

Di saat Shin Tae-yong membutuhkan tenaga tambahan di lini depan Timnas Indonesia, banyak yang menyarankan agar PSSI menaturalisasi dua pemain FC Noah, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu.

(Ilias Alhaft saat gabung FC Noah pada musim panas 2023)

Ilias Alhaft bermain sebagai winger kanan, sedangkan Justin Mathieu biasa beroperasi di posisi winger kiri atau gelandang serang. Di musim 2023-2024 atau di musim perdana membela FC Noah, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu sejatinya tampil lumayan.

Justin Mathieu mencetak empat gol dan tujuh assist dari 33 laga Liga Armenia 2023-2024, Sementara itu, Ilias Alhaft mengemas enam gol dan delapan assist dari 32 penampilan di Liga Armenia 2023-2024.

berkat bantuan mereka, FC Noah finis di posisi dua klasemen dengan 80 angka. FC Noah hanya terpaut dua poin dari FC Pyunik yang keluar sebagai juara.

kabarnya, kegagalan FC Noah menjadi juara membuat manajemen naik pitam. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pemain dilepas, termasuk Ilias Alhaft dan Justin Mathieu.