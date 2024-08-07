Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pantas Shin Tae-yong Tak Berminat, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu Kini Berstatus Pengangguran!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |22:50 WIB
Pantas Shin Tae-yong Tak Berminat, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu Kini Berstatus Pengangguran!
Shin Tae-yong tak meminati Ilias Alhaft dan Justin Mathieu. (Foto: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO)
A
A
A

PANTAS Shin Tae-yong tak meminati dua pemain ini untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ilias Alhaft dan Justin Mathieu yang didorong netizen agar dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) kini berstatus pengangguran.

Di saat Shin Tae-yong membutuhkan tenaga tambahan di lini depan Timnas Indonesia, banyak yang menyarankan agar PSSI menaturalisasi dua pemain FC Noah, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu.

Ilias Alhaft saat gabung FC Noah pada musim panas 2023

(Ilias Alhaft saat gabung FC Noah pada musim panas 2023)

Ilias Alhaft bermain sebagai winger kanan, sedangkan Justin Mathieu biasa beroperasi di posisi winger kiri atau gelandang serang. Di musim 2023-2024 atau di musim perdana membela FC Noah, Ilias Alhaft dan Justin Mathieu sejatinya tampil lumayan.

Justin Mathieu mencetak empat gol dan tujuh assist dari 33 laga Liga Armenia 2023-2024, Sementara itu, Ilias Alhaft mengemas enam gol dan delapan assist dari 32 penampilan di Liga Armenia 2023-2024.

berkat bantuan mereka, FC Noah finis di posisi dua klasemen dengan 80 angka. FC Noah hanya terpaut dua poin dari FC Pyunik yang keluar sebagai juara.

kabarnya, kegagalan FC Noah menjadi juara membuat manajemen naik pitam. Tak tanggung-tanggung, sejumlah pemain dilepas, termasuk Ilias Alhaft dan Justin Mathieu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183804/eliano_reijnders-HFy8_large.jpg
Timnas Indonesia Absen di FIFA Matchday, Begini Cara Bintang Persib Bandung Eliano Reijnders Manfaatkan Libur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183690/5_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dijagokan_menangani_jay_idzes_dkk_pssi-dTsQ_large.jpg
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dijagokan Tangani Jay Idzes Dkk, Nomor 1 Bikin Malu Cristiano Ronaldo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183673/timur_kapadze_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_timurkapadze18-xEFn_large.jpg
Respons Waketum PSSI soal Timur Kapadze Segera Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183643/sumardji-IM7v_large.jpg
Timur Kapadze Dikabarkan Bakal ke Indonesia, Sumardji Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644399/bangun-era-baru-ekosistem-olahraga-kemenpora-dorong-sport-tourism-dan-sport-industry-gerakkan-ekonomi-tanah-air-ekl.webp
Bangun Era Baru Ekosistem Olahraga, Kemenpora Dorong Sport Tourism dan Sport Industry Gerakkan Ekonomi Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/gregoria_mariska_tunjung.jpg
Komentar Gregoria Mariska usai Tembus Final Kumamoto Masters untuk Ketiga Kalinya Berturut-Turut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement