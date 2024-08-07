Lega Kontrak Shin Tae-yong Rampung, Zainudin Amali: Dia Makin Fokus Latih Timnas Indonesia

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali senang masalah kontrak pelatih Shin Tae-yong telah rampung. Sebab dengan begitu, Zainudin percay juru taktik asal Korea Selatan itu bisa semakin fokus untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Seperti yang diketahui, kontrak Shin Tae-yong sebelumnya masih menjadi teka-teki. Hal itu karena PSSI masih melakukan evaluasi kinerja STY, sampai babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia U-23 2024 berakhir.

Kini, Skuad Garuda sudah lolos babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan China.

Turnamen tersebut akan digelar dengan menerapkan sistem kandang dan tandang sejak September hingga Maret dan Juni 2024. Kabar baiknya, Timnas Indonesia masih akan dipimpin Shin Tae-yong usai kontraknya diperpanjang.

Zainudin Amali mengatakan Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak sampai 2027 dan proses administrasinya sudah tuntas. Jadi, dia pastikan pelatih itu tinggal menyusun program lanjutan untuk Timnas Indonesia.

"Saya kira Shin Tae-yong bisa fokus untuk mempersiapkan untuk melatih," kata Zainudin Amali dalam keterangan yang MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (7/8/2024).