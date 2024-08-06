Erick Thohir Bicara Lagi soal Sinkronisasi Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk 3 Tahun ke Depan

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali berbicara soal kalender sinkronisasi antara Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk tiga tahun ke depan. Erick mengingatkan kalender ini harus menjadi acuan untuk keselarasan antara jadwal Liga 1 dan kepentingan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, PSSI dan PT LIB sudah membuat kalender sinkronisasi untuk tiga tahun ke depan. Kalender ini nantinya akan berfungsi untuk menyelaraskan jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia.

Menjelang kompetisi Liga 1 2024-2025, Erick Thohir kembali mengingatkan pentingnya kalender sinkronisasi ini menjadi acuan bagi semua pihak. Mantan presiden Inter Milan itu juga merinci beberapa turnamen yang menjadi prioritas Skuad Garuda.

“Kesepakatan dengan liga dan seluruh klub itu ada payung aturannya. Semua klub pelatih menandatangani ketika timnas memanggil harus dilepas. Ya, tetapi kan kita hidup bertetangga, satu rumah, jadi kita buat aturan maka kalendernya sudah disepakati tiga tahun,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Gedung BRI, Jakarta pada Selasa (6/8/2024).

“Untuk timnas senior kita sudah atur jadwal besarnya seperti FIFA matchday. Liga mendukung timnas H-4. Piala AFF (berlangsung), liga tidak berhenti, SEA Games berhenti,” sambungnya.

Lebih jauh, Erick berharap klub juga diuntungkan dengan adanya kalender sinkronisasi ini. Sebab menurutnya, para pemain muda yang minim menit bermain bisa mendapatkan jam terbang lebih ketika membela Timnas Indonesia.