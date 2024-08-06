Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Erick Thohir Bicara Lagi soal Sinkronisasi Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk 3 Tahun ke Depan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |21:06 WIB
Erick Thohir Bicara Lagi soal Sinkronisasi Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk 3 Tahun ke Depan
Erick Thohir bicara soal Liga 1 2024-2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali berbicara soal kalender sinkronisasi antara Timnas Indonesia dan Liga 1 untuk tiga tahun ke depan. Erick mengingatkan kalender ini harus menjadi acuan untuk keselarasan antara jadwal Liga 1 dan kepentingan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, PSSI dan PT LIB sudah membuat kalender sinkronisasi untuk tiga tahun ke depan. Kalender ini nantinya akan berfungsi untuk menyelaraskan jadwal Liga 1 dan Timnas Indonesia.

Erick Thohir

Menjelang kompetisi Liga 1 2024-2025, Erick Thohir kembali mengingatkan pentingnya kalender sinkronisasi ini menjadi acuan bagi semua pihak. Mantan presiden Inter Milan itu juga merinci beberapa turnamen yang menjadi prioritas Skuad Garuda.

“Kesepakatan dengan liga dan seluruh klub itu ada payung aturannya. Semua klub pelatih menandatangani ketika timnas memanggil harus dilepas. Ya, tetapi kan kita hidup bertetangga, satu rumah, jadi kita buat aturan maka kalendernya sudah disepakati tiga tahun,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Gedung BRI, Jakarta pada Selasa (6/8/2024).

“Untuk timnas senior kita sudah atur jadwal besarnya seperti FIFA matchday. Liga mendukung timnas H-4. Piala AFF (berlangsung), liga tidak berhenti, SEA Games berhenti,” sambungnya.

Lebih jauh, Erick berharap klub juga diuntungkan dengan adanya kalender sinkronisasi ini. Sebab menurutnya, para pemain muda yang minim menit bermain bisa mendapatkan jam terbang lebih ketika membela Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1643983/gestur-menangis-ronaldo-berujung-kartu-merah-langsung-dibalas-suporter-irlandia-psl.webp
Gestur Menangis Ronaldo Berujung Kartu Merah, Langsung Dibalas Suporter IrlandiaÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Komentar Rizky Ridho usai Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement