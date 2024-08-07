Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Terkait Renovasi Pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Ada Beberapa Bagian yang Dipertahankan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |00:00 WIB
Terkait Renovasi Pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Ada Beberapa Bagian yang Dipertahankan
Pintu 13 Stadion Kanjuruhan boleh direnovasi tapi dengan sejumlah syarat. (Foto: Avirista Midaada/MPI
A
A
A

MALANG - Renovasi pintu 13 Stadion Kanjuruhan dipastikan tetap berlangsung. Hanya saja ada kesepakatan antara kontraktor pengerjaan proyek renovasi kandang Arema FC itu dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang membuat ada beberapa bagian di Pintu 13 yang tidak akan dirombak.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa pekan terakhir ramai penolakan pembongkaran pintu 13 Stadion Kanjuruhan oleh pihak keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Namun, setelah melakukan tiga kali audiensi, kedua pihak pun telah berdamai dan menemukan solusi.

Projects Manager PT Waskita Karya, Vino Teguh Pramudia menyatakan, berdasarkan kesepakatan dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, ada beberapa bagian di sekitar pintu 13 yang disepakati boleh dibongkar dan tidak.

"Gate 13 saat ini proses pembongkaran lantai, sudah disepakati oleh keluarga korban bahwa ada titik-titik yang dibongkar dan ada titik-titik yang tidak dibongkar," ucap Vino Teguh Pramudia, usai pertemuan dengan keluarga korban, Pemkab Malang, dan kepolisian di Kantor Pemkab Malang, Rabu (7/8/2024).

Audiensi keluarga korban dengan kontraktor Stadion Kanjuruhan berjalan alot (Avirista Midaada/MPI)

Vino juga menjelaskan, bila untuk pengerjaan proyek di sekitar pintu 13 diarahkan ke lantai, kemudian pemasangan pondasi dan struktur bangunan untuk menguatkan sisi area dari pintu 13. Sementara dinding - dinding pintu 13 sesuai permintaan keluarga korban dipertahankan.

"Pertama Pembongkaran lantai, kemudian pemasangan fondasi micropile, kolom, balok, sampai ke pekerjaan arsitek. Sesuai permintaan juga kita akan mempertahankan dinding Gate 13," jelasnya.

Soal pembangunan museum yang diletakkan di sekitar 13, saat ini pihaknya hanya menyediakan lingkup tata ruangnya saja. Sedangkan untuk bentuk bangunannya hal itu dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dan keluarga korban.

"Kita hanya menyediakan lingkup tata ruang saja, untuk fungsinya nanti kita kembalikan ke Pemkab dan keluarga korban. Kita siapkan ruang di ruko kiri dan kanan gate 13, yang luasnya kira-kira 18 meter kali 14 meter," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/51/1644323/jonatan-christie-dipastikan-lolos-ke-bwf-world-tour-finals-2025-fpj.jpg
Jonatan Christie Dipastikan Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
Komentar Rizky Ridho usai Golnya Masuk Nominasi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement