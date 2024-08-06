Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Polemik Pembongkaran Pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Pemkab Malang Audiensi Keluarga Korban dan Kontraktor Proyek

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |03:27 WIB
Polemik Pembongkaran Pintu 13 Stadion Kanjuruhan, Pemkab Malang Audiensi Keluarga Korban dan Kontraktor Proyek
Pemkab Malang audiensi keluarga korban dan kontraktor proyek terkait polemik pembongkaran pintu 13 Stadion Kanjuruhan (Foto: Avirista Midaada/MPI)
A
A
A

POLEMIK pembongkaran pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang terus berlanjut. Kali ini keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk melakukan audiensi perihal rencana perencanaan pintu 13 dan pembangunan monumen tragedi Kanjuruhan.

Audiensi dilakukan di Ruang Rapat Gedung Pemkab Malang di Jalan Panji, Kepanjen, Kabupaten Malang. Pelaksanaan audiensi pada Senin (5/8/2024) ini berbeda dari sebelumnya yang tertutup dari awak media. Terlihat Pemkab Malang diwakili oleh Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto, jajaran kepala dinas, sementara dari kepolisian Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih tampak hadir.

 

Sementara keluarga korban diwakili oleh Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan (YKTK) seperti Nuri Hidayat, Devi Athok, dan Ifa, serta beberapa keluarga korban lain terlihat. Tak ketinggalan dari PT Waskita Karya dari Project Manager Renovasi Stadion Kanjuruhan Vino Teguh Pramudia.

Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto menegaskan, pintu 13 itu memiliki nilai historis yang tinggi pasca tragedi yang menewaskan 135 nyawa. Makanya di pertemuan kali ini difokuskan untuk pembahasan pintu 13 itu, terlebih pasca dibongkar oleh PT Waskita Karya.

 BACA JUGA:

"Pintu 13 yang memiliki nilai historis menjadi monumen kita bahas bareng-bareng. Sehingga nanti saat jadi bisa jadi catatan tersendiri, di dalam juga akan ada museum," ucap Didik Gatot Subroto, usai pertemuan Senin siang (5/8/2024).

Didik menegaskan, dari hasil pertemuan ketiga kalinya antara keluarga korban dengan PT Waskita Karya pasca pembongkaran pintu 13, disepakati tidak ada pengubahan struktur dan pembongkaran kembali. Justru yang ada di sektor pintu 13 itu akan diperkuat oleh kontraktor pengerjaan proyek.

"Kemudian akan ada pemasangan kaca di Pintu 13 agar nanti tidak ada tangan-tangan jail yang bisa masuk. Kemudian nanti Pintu 13 akan dicat dengan yang baru tapi warnanya sama seperti sebelumnya, ruang yang depan tidak diubah dulu, untuk penguatan diperbolehkan," jelasnya.

Halaman:
1 2 3
      
