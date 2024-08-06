Breaking News: Laga Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Digelar di SUGBK, Bukan Gelora Bung Tomo!

SUGBK siap gelar laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

LAGA Timnas Indonesia vs Timnas Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami perubahan venue. Mengutip dari akun X resmi Timnas Australia, @socceroos, laga dipindah dari yang awalnya diproyeksikan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

“Venue berubah. Laga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 kami akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta,” tulis @Socceroos.

(Laga Timnas Indonesia vs Australia digelar di SUGBK. (Foto: X/@Socceroos)

Sebelumnya medio Juni 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengatakan laga melawan Australia pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB akan digelar di Surabaya. Laga tidak digelar di Jakarta karena bulan depan ada kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta.

Namun, beberapa hari yang lalu, Sekjen PSSI Yunus Nusi membuat pernyataan yang membahagiakan warga Jakarta dan sekitarnya. PSSI membuka opsi laga Timnas Indonesia vs Australia digelar di SUGBK.

“Sementara masih tetap di Jakarta, di SUGBK. Nanti pak ketum lagi yang akan ngomong,” kata Yunus Nusi di Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Dengan bermain di Jakarta, otomatis setidaknya ada 60 ribuan suporter yang memadati SUGBK. Kehadiran 60 ribuan suporter ini diharapkan dapat memberikan teror kepada Timnas Australia asuhan Graham Arnold.