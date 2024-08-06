Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Persib Bandung yang Dibuang Bojan Hodak Jelang Liga 1 Indonesia 2024-2025, Nomor 1 Mantan Kesayangan Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |10:09 WIB
4 Pemain Persib Bandung yang Dibuang Bojan Hodak Jelang Liga 1 Indonesia 2024-2025, Nomor 1 Mantan Kesayangan Shin Tae-yong!
Bojan Hodak melepas 4 pemain jelang Liga 1 2024-2025. (Foto: Persib.co.id/Sutanto Nurhadi Permana)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain Persib Bandung yang dibuang Bojan Hodak jelang Liga 1 Indonesia 2024-2025 akan diulas Okezone. Minggu 4 Agustus 2024, Persib Bandung mengumumkan 30 pemain yang dipersiapkan mengarungi Liga 1 2024-2025.

Dari 30 nama itu tidak terdapat sejumlah nama yang sempat menghiasi skuad Persib Bandung musim lalu. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain Persib Bandung yang Dibuang Bojan Hodak jelang Liga 1 Indonesia 2024-2025:

4. Stefano Beltrame

Stefano Beltrame (kanan) dilepas Persib Bandung. (Foto: Persib.co.id)

Stefano Beltrame sebenarnya tampil oke bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024. Dari 12 pertandingan, gelandang asal Italia itu mengemas empat gol dan tiga assist, sekaligus membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024.

Sayangnya, kontribusi di atas belum cukup memuaskan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Alhasil, Beltrame tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dan Bojan Hodak memilih mengandalkan gelandang asal Spanyol, Tyronne del Pino.

3. Reky Rahayu

Reky Rahayu

Reky Rahayu sama sekali tidak bermain di Liga 1 2023-2024 bersama Persib Bandung. Alhasil, jelang Liga 1 2024-2025, Persib Bandung akan meminjaman Reky Rahayu ke klub lain. Namun, sejauh ini belum diketahui ke mana kiper 31 tahun ini akan berlabuh.

2. Zalnando

Zalnando

Zalnando yang cuma mencatatkan lima penampilan di Liga 1 2023-2024, dipinjamkan Persib Bandung ke PSIS Semarang. Harapannya di PSIS Semarang, Zalnando dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya seperti saat membela Sriwijaya FC.

Halaman:
1 2
      
