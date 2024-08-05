Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025 Sebentar Lagi Dimulai, Persib Bandung Masih Berkutat dengan Pemain Cedera

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |22:09 WIB
Liga 1 2024-2025 Sebentar Lagi Dimulai, Persib Bandung Masih Berkutat dengan Pemain Cedera
Febri Hariyadi cedera saat membela Persib Bandung melawan Persis Solo di ajang Piala Presiden 2024. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung masih berkutat dengan cedera saat ini. Padahal, ajang Liga 1 2024-2025 akan segera bergulir.

Nama Febri Hariyadi hingga Marc Klok masih menjadi perhatian. Sebab, mereka didera cedera saat membela Persib di Piala Presiden 2024.

Marc Klok

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan Febri Hariyadi mengalami cedera serius yang didapat saat menjalani laga di Piala Presiden 2024. Pemilik nomor punggung 13 itu harus menepi hingga harus absen dalam sesi latihan.

“Tapi, kami meminta second opinion dari dokter dan ketika kami mendapat hasil yang lengkap, saya rasa dokter akan melihatnya dan dokter yang akan memberitahunya,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik Bandung, Senin (5/8/2024).

Pelatih asal Kroasia ini mengaku sedikit lega. Pasalnya, dua pemainnya yakni Mateo Kocijan dan Marc Klok, yang sempat mengalami cedera saat gim internal, menunjukkan perbaikan.

“Mateo sudah berlatih hari ini bersama kami dan saya yakin dia baik-baik saja. Tapi untuk Marc, masih harus melakukan double check,” tutur Bojan Hodak.

Halaman:
1 2
      
