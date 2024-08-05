Bojan Hodak Tolak Keinginan Manajemen Persib Bandung Datangkan Pemain Baru, Ini Alasannya!

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menolak keinginan manajemen timnya untuk mendatangkan pemain baru jelang bergulirnya musim 2024-2025. Bojan Hodak pun membeberkan alasannya. Alasannya, skuad yang ada saat ini sudah tercukupi.

“Cukup. Jika kami menemukan seseorang yang benar-benar bagus, mungkin oke (akan direkrut). Tapi, saya tidak yakin ini akan terjadi sekarang,” kata Bojan Hodak di Stadion Arcamanik Bandung, Senin (5/8/2024).

Bojan Hodak membuka peluang untuk bisa mendatangkan pemain baru pada Desember 2024. Dengan begitu, dia baru berencana mendatangkan pemain baru saat bursa transfer pemain putaran kedua dibuka.

“Di bulan Desember mungkin (ada pemain baru). Tapi tidak sekarang karena sudah ditutup (skuad penuh),” tegas Bojan Hodak.

Pelatih berkepala plontos ini justru akan melepas dua pemainnnya lantaran komposisi pemain Persib yang saat ini berjumlah 30 pemain. Mereka adalah Faris Abdul Hafizh dan Adzikry Fadlillah.

“Mungkin Faris atau Adzikry (dipinjamkan). Sedangkan sisanya akan bertahan,” beber Bojan Hodak.

Sebelummya, Director of Sports PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, mengatakan timnya masih akan mendatangkan pemain baru. Padahal, skuadnya sudah diperkenalkan dalam acara ‘Pesta Rakyat Persib’.

“Masih (ada pemain tambahan) walaupun kita sudah announce pemain tapi kita masih coba memperkuat di beberapa lini,” kata Adhit.

Meski demikian, Adhit yang menggantikan posisi Teddy Tjahjono ini belum bisa membocorkan pemain tambahan yang akan segera merapat ke Persib Bandung. Dia juga tak membeberkan posisi yang akan ditempati pemain anyar itu.

“Tunggu saja di waktu dekat, kita akan coba tambah pemain,” tegas Adhit.