HOME BOLA LIGA INDONESIA

Winger Bali United Pantang Remehkan Tim Promosi, Yakin Liga 1 2024-2025 Makin Seru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |01:39 WIB
Winger Bali United Pantang Remehkan Tim Promosi, Yakin Liga 1 2024-2025 Makin Seru
Irfan Jaya pantang meremehkan tiga tim promosi di Liga 1 2024-2025 (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Winger Bali United, Irfan Jaya, bicara soal persaingan Liga 1 2024-2025. Pemain yang sempat berseragam Timnas Indonesia ini enggan meremehkan tiga tim promosi dan yakin persaingan bakal berlangsung seru.

Tiga tim promosi saat ini adalah Malut United, PSBS Biak, dan Semen Padang FC. Ketiga tim tersebut telah mematangkan skuadnya dengan melakukan manuver apik di bursa transfer. Hal itu jelas menandakan mereka sangat serius menatap Liga 1 2024-2025.

Malut United

Ambil contoh Malut United. Tim berjuluk Laskar Kie Raha itu cukup aktif mendatangkan pemain bintang. Bahkan, mereka mendatangkan beberapa pemain berlabel Timnas Indonesia seperti Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, serta Wahyu Prasetyo.

Irfan mengakui manuver tiga tim promosi di bursa transfer itu sangat menarik. Dengan mendatangkan banyak pemain asing maupun lokal berkualitas, itu menandakan mereka tidak ingin jadi pemanis Liga 1 2024-2025.

“Saya melihat banyak pemain baru dan pemain asing baru di tim promosi musim ini,” kata Irfan, dilansir dari situs resmi Bali United, Senin (5/8/2024).

Pemain berusia 28 tahun itu menilai persaingan Liga 1 musim depan akan sengit. Menurutnya, semua tim memiliki kedalaman skuad yang merata. Irfan pun sudah tak sabar beraksi di musim depan bersama Bali United.

Halaman:
1 2
      
