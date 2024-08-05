Umuh Muchtar Peringatkan Skuad Persib Bandung Usai Launching Tim Jelang Liga 1 2024-2025

BANDUNG – Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Umuh Muchtar, memberi peringatan kepada pada pemainnya usai launching tim dan jersey di acara bertajuk ‘Pesta Rakyat Persib’ di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu 4 Agustus 2024. Ia meminta keinginan menjadi juara dipertahankan.

Persib Bandung memasuki Liga 1 2024-2025 sebagai juara bertahan. Oleh karena itu, Umuh berharap skuad asuhan Bojan Hodak setidaknya bisa mempertahankan gelar juara yang didapatkan pada musim sebelumnya.

“Semua harus semangat untuk mempertahankan juara dan pemain ada keinginan untuk juara,” tegas Umuh usai ucara, dikutip Senin (5/8/2024).

Pria yang akrab disapa Pak Haji itu memiliki keinginan agar bintang yang ada pada logo Persib bertambah menjadi empat. Karena itu, juara di Liga 1 2024/2025 harus didapatkan.

“Mudah-mudahan di liga kami konsen, di AFC (ACL 2) kami konsen. Dan mudah-mudahan di AFC lebih baik,” harap Umuh.

Di sisi lain, gelandang Dedi Kusnandar memastikan akan memiliki semangat baru dalam menghadapi musim 2024-2025. Apalagi, Maung Bandung akan mengenakan jersey baru.