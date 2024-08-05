Advertisement
LIGA INDONESIA

Umuh Muchtar Peringatkan Skuad Persib Bandung Usai Launching Tim Jelang Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |00:35 WIB
Umuh Muchtar Peringatkan Skuad Persib Bandung Usai <i>Launching</i> Tim Jelang Liga 1 2024-2025
Umuh Muchtar memberi peringatan kepada Persib Bandung jelang Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG – Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Umuh Muchtar, memberi peringatan kepada pada pemainnya usai launching tim dan jersey di acara bertajuk ‘Pesta Rakyat Persib’ di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu 4 Agustus 2024. Ia meminta keinginan menjadi juara dipertahankan.

Persib Bandung memasuki Liga 1 2024-2025 sebagai juara bertahan. Oleh karena itu, Umuh berharap skuad asuhan Bojan Hodak setidaknya bisa mempertahankan gelar juara yang didapatkan pada musim sebelumnya.

Launching tim Persib Bandung jelang Liga 1 2024-2025 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

“Semua harus semangat untuk mempertahankan juara dan pemain ada keinginan untuk juara,” tegas Umuh usai ucara, dikutip Senin (5/8/2024).

Pria yang akrab disapa Pak Haji itu memiliki keinginan agar bintang yang ada pada logo Persib bertambah menjadi empat. Karena itu, juara di Liga 1 2024/2025 harus didapatkan.

“Mudah-mudahan di liga kami konsen, di AFC (ACL 2) kami konsen. Dan mudah-mudahan di AFC lebih baik,” harap Umuh.

Di sisi lain, gelandang Dedi Kusnandar memastikan akan memiliki semangat baru dalam menghadapi musim 2024-2025. Apalagi, Maung Bandung akan mengenakan jersey baru.

