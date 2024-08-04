Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Pastikan Sheila On 7 Tak Gelar Konser di Stadion GBLA

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |22:21 WIB
Persib Bandung Pastikan Sheila On 7 Tak Gelar Konser di Stadion GBLA
Persib Bandung memastikan Sheila On 7 tidak akan menggelar konser di Stadion GBLA (Foto: Pemkot Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Persib Bandung memastikan tidak ada konser Sheila On 7 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Umuh Muchtar.

Pria yang akrab disapa Pak Haji itu memastikan Stadion GBLA hanya untuk Persib Bandung. Apalagi, Pemerintah Kota Bandung selaku pemilik sudah menyerahkan stadion berkapasitas 38 ribu kursi penonton itu kepada Maung Bandung hingga 30 tahun ke depan.

Stadion GBLA

“Enggak ada lapang GBLA dipakai konser, itu bohong, tidak ada, tidak ada konser,” tegas Umuh usai acara ‘Pesta Rakyat Persib’ di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu (4/8/2024).

“GBLA kami urus dan semuanya untuk kebaikan Persib,” imbuh pria berkumis itu.

Umuh memastikan Persib Bandung tidak mengantongi surat permintaan dari pihak penyelenggara Sheila On 7 akan menggelar konser di Stadion GBLA. Kalau ada berita lagi mengenai itu, bisa dipastikan hoaks.

“Tidak ada. Kalau ada lagi berita-berita itu hoaks, bohong tidak ada, saya tegaskan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Umuh tak peduli tiket konser Sheila On 7 di Stadion GBLA sudah dijual. Bahkan, kabarnya sudah ludes!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/49/3182978/asisten_pelatih_persib_bandung_menanggapi_rumor_soal_bojan_hodak_jadi_juru_taktik_timnas_indonesia-rbRo_large.jpg
Kata Asisten Pelatih Persib Bandung Igor Tolic soal Bojan Hodak Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/49/3178497/simak_adu_gaji_thom_haye_dan_beckham_putra_di_persib_bandung-CL98_large.jpg
Adu Gaji Thom Haye dengan Beckham Putra di Persib Bandung, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/49/3175126/bojan_hodak_memprediksi_hasil_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-SHyZ_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Ungkap Prediksi Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/49/3173046/marc_klok_merasa_bangga_persib_bandung_menyumbangkan_pemain_terbanyak_ke_timnas_indonesia-m6pw_large.jpg
Marc Klok Bangga Persib Bandung Jadi Penyumbang Pemain Terbanyak ke Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/11/1644071/timur-kapadze-dianggap-tak-cocok-latih-kazakhstan-segera-hengkang-ke-indonesia-yaf.jpg
Timur Kapadze Dianggap Tak Cocok Latih Kazakhstan, Segera Hengkang ke Indonesia?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement