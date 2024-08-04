Persib Bandung Pastikan Sheila On 7 Tak Gelar Konser di Stadion GBLA

Persib Bandung memastikan Sheila On 7 tidak akan menggelar konser di Stadion GBLA (Foto: Pemkot Bandung)

BANDUNG – Persib Bandung memastikan tidak ada konser Sheila On 7 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB), Umuh Muchtar.

Pria yang akrab disapa Pak Haji itu memastikan Stadion GBLA hanya untuk Persib Bandung. Apalagi, Pemerintah Kota Bandung selaku pemilik sudah menyerahkan stadion berkapasitas 38 ribu kursi penonton itu kepada Maung Bandung hingga 30 tahun ke depan.

“Enggak ada lapang GBLA dipakai konser, itu bohong, tidak ada, tidak ada konser,” tegas Umuh usai acara ‘Pesta Rakyat Persib’ di GOR C-Tra Arena Bandung, Minggu (4/8/2024).

“GBLA kami urus dan semuanya untuk kebaikan Persib,” imbuh pria berkumis itu.

Umuh memastikan Persib Bandung tidak mengantongi surat permintaan dari pihak penyelenggara Sheila On 7 akan menggelar konser di Stadion GBLA. Kalau ada berita lagi mengenai itu, bisa dipastikan hoaks.

“Tidak ada. Kalau ada lagi berita-berita itu hoaks, bohong tidak ada, saya tegaskan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Umuh tak peduli tiket konser Sheila On 7 di Stadion GBLA sudah dijual. Bahkan, kabarnya sudah ludes!