Kisah Ragnar Oratmangoen yang Sangat Takjub dengan Dukungan Suporter Timnas Indonesia hingga Tak Bisa Berkata-kata

KISAH Ragnar Oratmangoen menarik diulas. Sebab, dia mengaku sangat takjub dengan dukungan yang diberikan oleh suporter Timnas Indonesia hingga tak bisa menggambarkan perasaannya dengan kata-kata.

Ragnar Oratmangoen menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak Maret 2024. Pemain FC Groningen itu sudah mengemas tiga penampilan dengan perolehan satu gol bersama Timnas Indonesia.

Bahkan, Ragnar turut ambil bagian dalam mengantarkan Skuad Garuda melaju ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kini, dia tentu saja berpeluang besar untuk dipanggil lagi memperkuat skuad Garuda di babak itu.

Ragnar pun menceritakan atmosfer dukungan suporter saat mendukung Timnas Indonesia di stadion. Pemain berusia 26 tahun itu benar-benar dibuat kagum dengan hebatnya dukungan yang diberikan suporter. Pasalnya, para suporter selalu memberikan semangatnya, bahkan ketika para pemain melakukan kesalahan.

“Ya, kami sering membicarakannya (bersama rekan setim di Timnas Indonesia). Misalnya ketika kami memenangkan pertandingan, hanya untuk kualifikasi. Kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila,” kata Ragnar Oratmangoen, dilansir dari kanal Youtube Kahfeveryday, Minggu (4/8/2024).

“Bahkan saat kamu menembakkan bola 50 meter di atas gawang, tapi mereka tetap bersorak. Mereka bersorak untuk segala sesuatu, bahkan saat kamu terjatuh, kamu terpeleset dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu," sambungnya.