Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Karim Benzema, Ragnar Oratmangoen Girang Dapat Julukan Wak Haji dari Fans Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |14:51 WIB
Bawa-Bawa Karim Benzema, Ragnar Oratmangoen Girang Dapat Julukan Wak Haji dari Fans Timnas Indonesia
Ragnar Oratmangoen kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYERANG Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, mengaku senang mendapat julukan Wak Haji dari fans Timnas Indonesia. Dia pun turut membawa nama Karim Benzema kala membahas soal julukan tersebut.

Diketahui, Ragnar Oratmangoen dijuluki ‘Wak Haji’ setelah melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Pemain FC Groningen itu mengaku tidak mengetahui pasti kapan julukan tersebut mulai disematkan kepadanya.

Kemungkinan, pendukung Timnas Indonesia memberikan julukan ‘Wak Haji’ ketika mengetahui kalau dirinya memeluk agama Islam. Ragnar Oratmangoen hanya mendengar panggilan itu juga disematkan pada mantan striker Real Madrid, Karim Benzema, yang juga beragama Islam.

Ragnar Oratmangoen

"Saya tidak tahu persis kapan itu terjadi. Tapi, saya dengar ini panggilan untuk Karim Benzema, mungkin seperti itu. Dan karena saya juga Muslim,” kata Ragnar Oratmangoen, dikutip dari kanal Youtube Kahfeveryday, Minggu (4/8/2024).

“Mereka lihat saya dengan warna kulit yang sama dari tangan saya. Jadi mulai dari situ mereka mulai memanggil saya begitu,” sambungnya.

“Saya lihat di Instagram dan lainnya. Tiba-tiba meledak dan semua orang memanggil saya begitu,” terang pemain berdarah Maluku itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183566/timnas_indonesia-ECPH_large.jpg
Timnas Indonesia Merana, Curacao dan Suriname Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183532/pengamat_sepakbola_menyayangkan_timnas_indonesia_tidak_turun_di_fifa_matchday-mdYw_large.jpg
Pengamat Sentil PSSI: Timnas Indonesia Ditargetkan Ranking 100 Dunia tapi Absen FIFA Matchday
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183494/timur_kapadze-tdsP_large.jpg
Timur Kapadze Disebut Tak Cocok Latih Timnas Kazakhstan, Kesulitan jika Tangani Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183437/timur_kapadze-BXNF_large.jpg
PSSI Baru Jalin Komunikasi Online dengan Timur Kapadze, Tawaran Resmi Pelatih Timnas Indonesia Belum Diberikan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644063/sikat-wakil-tuan-rumah-gregoria-mariska-ke-semifinal-kumamoto-masters-2025-uzp.webp
Sikat Wakil Tuan Rumah, Gregoria Mariska ke Semifinal Kumamoto Masters 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/26/ketua_umum_pssi_erick_thohir_foto_pssi.jpg
Kebijakan PSSI Disorot: Target Ranking 100 Besar, tapi Absen di FIFA Matchday!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement